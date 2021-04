In molti si chiedono a quanto ammonti il patrimonio personale della piccola Greta. Molte, inoltre le critiche sui social in merito.

Nei giorni scorsi hanno suscitato molte polemiche le voci circa una donazione da parte della piccola Greta Thunberg, da pochi mesi diciottenne, all’Oms, una donazione di 100mila euro. Sui social molte sono state le polemiche innescate dai soliti animali da tastiera, che non si spiegavano come poteva una ragazzina avere a disposizione tanti soldi. Molti dimenticano, ad esempio che la piccola attivista svedese gestisce già una fondazione che di fatto ha effettuato la donazione.

Molti non sanno, inoltre dei molti premi che la piccola Greta ha vinto negli ultimi anni, premi con riconoscimenti in denaro che, chiaramente hanno contribuito a rendere più consistente il suo patrimonio personale. L’attivista forte di un grandissimo seguito nelle sue battaglie, ha nello stesso tempo numerosissimi detrattori, che soprattutto sul web contestano le sue battaglie e mettono in discussione ogni sua iniziativa, come nel caso della donazione all’Oms.

LEGGI ANCHE >>> Stellantis premia chi rispetta l’ambiente alla guida: come

Tutti parlano della piccola Greta: un patrimonio di tutto rispetto per la giovane attivista

Le sue battaglie per il rispetto per l’ambiente, per la cura del nostro pianeta hanno fatto di Greta una icona mondiale, spesso osteggiata dai potenti di tutto il mondo. Le sue battaglie l’hanno portata a vincere nel corso degli anni numerosi premi. Greta ha infatti utilizzato, ad esempio i 100mila dollari vinti per essersi aggiudicata il premio Right Livelihood per dare vita alla sua fondazione, con la quale promuove la sostenibilità ecologica e sociale, oltre che la salute mentale.

A luglio dello scorso anno, invece, la piccola Greta si è aggiudicata il Gulbenkian per l’umanità. Premio da ben 1 milione di dollari. La stessa somma, è stata interamente devoluta attraverso al sua fondazione a varie associazioni che sostengono le persone colpite dalla crisi climatica ed ecologica.

LEGGI ANCHE >>> Lingotti d’oro nascosti nel Monte Soratte: la mappa segreta

Greta Thunberg ha inoltre pubblicato due libri, che in parte contribuiscono ad accrescere il suo patrimonio personale, che, secondo Wealth Magnet, potrebbe aggirarsi intorno ad 1 milione di dollari. Tale cifra, nasce, sostanzialmente dalla sua assidua presenza sui social network.