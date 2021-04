Un utente tedesco ha messo su Ebay una 2 euro davvero rarissima che vale in pratica quasi come una Ferrari.

Certe volte possiamo ritrovarci nelle tasche un vero e proprio tesoro. Le monete, infatti, circolano di mano in mano, ma alcune di queste hanno un valore inestimabile per i collezionisti. In particolare esiste una 2 euro davvero molto particolare. L’esemplare in questione è figlio di un errore di conio che l’ha reso assolutamente unico.

La 2 euro è stata messa in vendita da un utente di un piccolo comune tedesco. Questa moneta bimetallica presenta la raffigurazione di Re Alberto II. Si tratta della versione belga di questo taglio. Di per sé questa moneta ha già un valore alto visto che ne furono coniate molto poche, questa però in particolare sarebbe un piccolo tesoro.

Perché questa 2 euro vale così tanto?

L’utente tedesco avrebbe, infatti, messo in vendita la 2 euro al prezzo fantasmagorico di 161mila euro. Il venditore è molto quotato su Ebay con diversi feedback positivi. L’annuncio ha già ricevuto numerose visualizzazioni vista anche la particolarità del costo così elevato dell’inserzione in questione.

A rendere questa 2 euro un pezzo unico è un grosso errore di conio. Il bordo della moneta in questione, infatti, presenta una scanalatura decisamente più profonda del normale. Insomma un oggetto davvero rarissimo, dal costo superlativo. Non sappiamo se il venditore sia riuscito o meno a portare a termine questa transazione record.

LEGGI ANCHE >>> Una fortuna sorprendente per chi possiede queste monete da 2 euro

Quello che sappiamo però è che con 160mila euro si possono fare tante cose interessanti. Ad esempio, una Ferrari Portofino, costa a listino circa 198mila euro. Diciamo pure che il venditore tedesco qualora fosse riuscito a cedere la sua preziosa 2 euro potrebbe pensare seriamente di mettere le mani su una vettura del Cavallino Rampante.