In Italia non ci sono ancora molti modelli, ma effettivamente, quanto costa da noi comprare una Tesla? Scopriamolo

Spesso trattando il tema “Economia”, setiamo parlare dell’uomo più ricco al mondo, che da poco ha anche superato Bezos, Elon Musk. Ma tra le cose che hanno reso il visionario magnate così ricco, c’è una cosa che riguarda tutti noi, o meglio, potrebbe.

Infatti, le prime auto a non aver bisogno di conducente, le Tesla, sono proprio una sua invenzione. Perché questo tema riguarda tutti noi? Perché effettivamente l’auto che si guida da sola non è così al di fuori della portata di tutti. Vediamo quali sono i prezzi.

Leggi anche>>> Bitcoin in caduta libera e con loro, Elon Musk

Quanto costa una Tesla: i vari modelli

Possiamo farci un’idea, logicamente, consultando quelli che sono i listini, che per fortuna in Italia restano abbastanza stabili. Diversamente invece negli Stati Uniti, dove stranamente nell’ultimo anno sono già cambiati ben 5 volte. Per ora, restando al territorio Italiano, la Tesla vende tre modelli soltanto: Model 3, la Model S e la Model X.

Presto, dovrebbe arrivare anche la Model Y, nelle concessionarie di tutta Europa, visto che è in costruzione presso le fabbriche tedesche della società. Diverso il discorso per la Tesla Cybertruck, che non si può ancora prenotare a differenza della Y, perché non si conoscono ancora né i prezzi, né le date di messa in commercio di quest’ultima.

Leggi anche>>> Elon Musk, premio di 100 milioni a chi emette meno emissioni

Qual è in Italia la più venduta dei modelli Tesla? Prima di rispondervi vi ricordiamo che qualora ne compraste una in futuro, sarebbe sempre meglio mettere le mani sul volante, perché ad esempio in questo caso, può sempre procurare un incidente. La risposta alla domanda di prima è: la Model 3, che ad oggi costerebbe in Italia, 48.990 euro, in versione Standard Range Plus, fino ad arrivare a 60.990 euro. Parte da un prezzo diverso la Model S: 89.990 euro, che può arrivare, in versione Plaid+, a 150.990 euro. Infine la Model X, 99.990 euro, prezzo base, che arriva anche a 119.990 euro. E per prenotare la Y? Bisognerà sborsare almeno 63.000 euro.