Sophia Loren apre un ristorante nel Centro-Italia: l’ex attrice, oggi 86 anni, ha infatti inaugurato la nuova attività a Firenze

Nata a Roma nel 1934 e successivamente cresciuta a Napoli, Sophia Loren è però un volto legato all’immagine dell’Italia intera. Una delle più grandi attrici contemporanee, nonché tra le donne più belle del mondo del cinema, ora si lega ad una delle città d’arte per eccellenza del nostro stivale: Firenze.

E chissà che nel nuovo ristorante toscano non ci sia una delle paste migliori d’Italia, secondo la speciale classifica, ma sicuramente il cibo sarà di qualità. Sophia, 86 anni, ha confessato all’inaugurazione: “Non sono abituata a queste cose, mi emoziono moltissimo“.

Costa molto mangiare al ristorante di Sophia Loren?

L’amatissima attrice di film come Pane, amore e…; La Ciociara e Matrimonio all’italiana, vincitrice di un premio Oscar più uno consegnatole alla carriera, ha continuato: “Non vedo l’ora di dire ai miei figli di questo mio viaggio a Firenze. Mi piacerebbe venissero con me a fare una vacanza qui, in questa città, perché è veramente meravigliosa”.

Prima di recarsi al nuovo ristorante tra l’altro, la Loren ha ricevuto le chiavi della città che a detta sua ama tanto. A consegnargliele, è stato direttamente il sindaco, Dario Nardella che ha così commentato l’evento: “Abbiamo ammirazione e gratitudine per Sophia Loren, perché è davvero un’icona del cinema, della cultura, dell’arte”.

Contando sul fatto che la Toscana è risultata tra le 10 regioni più ricche d’Italia, e che il nome della famosa attrice è tra i più altisonanti del Paese, immaginerete dei prezzi un po’ alti per chi volesse fermarsi nel nuovo ristorante. Ed invece, se gli antipasti vanno dai 19 euro, per dei piatti più completi, ai 3 euro per montanara, crocchè ed arancino; anche le pizze sono abbastanza accessibili, per i prezzi del Centro-Nord Italia. La più alta costa 16 euro, mentre la Marinara costa 7 euro e la Margherita, 7.50 euro.