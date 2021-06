Sapete quali sono i Comuni, i capoluoghi e le Regioni più ricchi d’Italia? Ecco le classifiche che ce lo spiegano

Nelle nostre città, non ci sono sicuramente i conti in banca degli uomini più ricchi del mondo, o quanto meno, nessuna italiana rientra tra le 10 città più ricche del pianeta secondo Forbes. Inevitabilmente però, come in tutti i Paesi, anche il nostro ha di certo le città più ricche di tutte, e noi vi proponiamo anche una classifica dei capoluoghi ed una delle Regioni.

Le classifiche, sono state redatte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso le dichiarazioni dei redditi compilate nel 2020 e riguardanti l’anno fiscale 2019. In questo modo, scopriamo quali sono i Comuni più ricchi, anche se questo non significa necessariamente che ci troviamo di fronte, a quelli in cui si vive meglio.

Leggi anche>>> Come diventare ricchi senza volerlo: bastano 32 giorni

Comuni e capoluoghi ricchi: la top 10

Partiamo dal territorio più esteso, quello delle Regioni. Secondo il reddito pro capite, tra le 21 presenti sul territorio italiano, queste sono le dieci più agiate:

Lombardia 23.812 € Emilia Romagna 21.597 € Trentino Alto Adige 21.856 € Lazio 21.649 € Piemonte 21.383 € Friuli Venezia Giulia 21.126 € Veneto 21.077 € Valle d’Aosta 20.933 € Liguria 20.760 € Toscana 20.478 €

Ora è facile immaginare che i Comuni più benestanti possano provenire da questi territori, forse è anche per questo che il semplice prendere un caffè al banco, vede differenze molto alte tra le varie città d’Italia. Andiamo alla classifica:

Lajatico (PI) 46.216 € Basiglio (MI) 45.220 € Cusago (MI) 37.642 € Bogogno (NO) 35.998 € Torre d’Isola (PV) 35.786 € Rubiera (RE) 35.163 € Pieve Ligure (GE) 34.591 € Arese (MI) 33.608 € Segrate (MI) 32.927 € Pino Torinese (TO) 33.754 €

In pratica, si suddivide tutto tra Piemonte, Emilia Romagna, Liguria e Lombardia.

Leggi anche>>> Tutte le auto guidate dagli uomini più ricchi del mondo

Per completare, ecco i capoluoghi. Anche qui, la varietà di Regioni è davvero bassissima: