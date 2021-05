Quanto costerà prendere un caffè al bar in Italia? Dipende, si va di città in città, sicuramente costa di meno al Sud

Tra gli effetti negativi della pandemia, tutti gli introiti persi dai vari punti di ristorazione, tra cui i bar. Per questo nell’ultimo anno, in tante città è salito il prezzo del caffè ed al di là della città più cara d’Italia, scopriamo dove costa di più.

I clienti dei bar che hanno voglia di un caffè fuori casa, calcolano quella di 1 euro come spesa media, in alcune città anche pagando qualche centesimo in meno. Ma ci sono anche città dove il caffè costa un pochino in più, scopriamo dove i prezzi sono più alti.

Leggi anche>>> Famiglia Reale: il patrimonio della “Ditta” che non si può toccare

Quanto costa un caffè in Italia?

Nessuno finisce in guai finanziari, se prende un caffè al banco, anche se le classifiche per la convenienza o meno di un prodotto, si fanno un po’ per tutto. E dove si beve la tazzina di caffè più cara d’Italia? Al Nord, capiamo dove, con relativa classifica. La medaglia d’oro, va a Trento, costo medio di un caffè è 1,21 euro. Di pochi centesimi non finisce sul gradino più alto Bolzano, dove mediamente vengono spesi 1,19 euro.

Spostandoci di poco, ma restando nella parte alta dello stivale, troviamo Brescia, Udine e Pordenone con 1,12 euro, mentre ad 1,11 euro per tazzina di caffè (sempre in media), troviamo Padova e Bologna. In fondo però, il caffè al bar viene preso più per piacere che per necessità, visto che grazie alla partnership Amazon-Lavazza, il caffè oggi in casa lo fa direttamente Alexa. Tra le altre città del Nord, si va comunque dagli 1,10 agli 1,09 euro.

Leggi anche>>> L’Italia torna a ballare quest’estate: dove sarà possibile scatenarsi

E quindi dove prenderemo una bella tazza di caffè al banco pagando di meno? La media di Catanzaro dice 0,80 centesimi. Messina paga 81 centesimi, Cosenza e Reggio Calabria 88 centesimi. Tra le città del Sud, la convenienza la si trova anche a Napoli: media per tazza di caffè, 90 centesimi.