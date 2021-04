Nasce la partnership Amazon-Lavazza: Alexa può fare il caffè

Amazon e Lavazza creano la macchinetta del caffè con all’interno il sistema Alexa, così anche in casa il caffè lo ordineremo

Quante volte abbiamo ascoltato la domanda ironica: “Ma Alexa fa pure il caffè?”. Ora, la risposta potrà essere: “Sì”. Ci siamo arrivati, il futuro è qui, possiamo chiedere a voce ad un robot di preparare il caffè.

La robotica non sta portando solo cose negative quindi, come l’intelligenza artificiale che farà i colloqui di lavoro grazie ad un algoritmo, di cui già in tanti si dicono scontenti. Lavazza A Modo Mio Voicy è in pratica, la macchina del caffè che tra qualche anno, avremo tutti in casa.

Cos’hanno creato insieme, Amazon e Lavazza

Il progetto del futuro, nasce proprio dalla multinazionale statunitense, che come proprietario ha l’attuale uomo più ricco del mondo, ed un’azienda italiana conosciuta proprio in tutto il globo, la Lavazza, che insieme hanno creato la Lavazza a Modo Mio Voicy. La nuova macchina, sarà di fatto capace di preparare un caffè su comando. Ciò sarà realizzabile grazie all’ormai conosciuto sistema Alexa.

La fantastica opportunità è praticamente il futuro, oggi Alexa è sempre più presente nelle nostre case, e sicuramente da quando la macchina sarà in commercio, anche per fare un caffè man mano, ci ridurremo alla sola richiesta vocale alla macchinetta. Le app da utilizzare infatti, sono proprio Alexa o Piacere Lavazza. Con queste, il padrone di casa ha anche l’opportunità di conoscere la disponibilità di capsule in tempo reale ed ordinarne delle nuove.

Il tipo di collaborazione dell’azienda italiana è sì con Amazon, ma parliamo della parte di sviluppo tecnologico, che lavora distintamente da quella delle distribuzioni. Comunque, si tratta della stessa azienda che è ancora al centro delle polemiche per delle nuove dichiarazioni dei riders. Inoltre, l’utilizzo di Alexa nella macchinetta Lavazza, consentirà oltre ad ordinare i caffè, anche di salvare una lista di gusti, contenente sia i preferiti propri che quelli di familiari ed amici che sono soliti visitare casa nostra.