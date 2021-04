Il caso della bambina scomparsa molti anni fa. La truffa vera e propria organizzata dei media ai danni della madre. Olesya Rostova, va in tv, in Russia, e racconta di essere stata rapita da piccola, strappata alla sua famiglia. Poi l’orfanotrofio e la sua vita cambiata per sempre, il destino macchiato e deviato, dall’atroce esperienza vissuta. La sua età, la somiglianza impressionante con Piera Maggio, madre che 17 anni fa, a Mazara del Vallo, denunciava la scomparsa della sua piccola di pochi anni, Denise Pipitone. Scomparsa all’improvviso, mentre giocava in strada con i suoi cuginetti.

La somiglianza è impressionante, quella ragazza potrebbe essere Denise, lo pensano in tanti, forse in troppi, il caso comincia a fare gola alle tv, ed in Russia, dove tutto è iniziato pensano bene di trasportare la realtà oltre lo schermo, far, insomma, quello che ormai si fa con qualsiasi cosa. La realtà, i sentimenti, magari calpestarli anche, perchè qui si gioca sulla pelle di una madre che non sa se ha ritrovato o meno la sua bambina, per far soldi.

Denise Pipitone: quella ragazza non è lei, è una truffa