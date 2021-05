Quanto hanno portato a casa le squadre italiane che hanno partecipato alla Champions League ed all’Europa League

Nella stagione 2020/21, nessuna italiana è arrivata a giocarsi quanto meno la finale di Champions League ed Europa League, ma quanto guadagnano le nostre squadre che hanno partecipato alla competizione? Certamente, la partecipazione ha fatto la differenza per Chelsea e Manchester City più che per chiunque altro, visto che loro sono arrivati fino in fondo ed anche guardando i loro debiti.

Ma il solo fatto di partecipare, ha fatto comodo sia alle italiane che sono andate a giocarsi la Champions League, che a coloro che si sono giocate la vecchia Coppa UEFA. A partire dalla prossima stagione poi, per loro ci sarà un’opportunità in più, la Conference League, alla quale parteciperà, per rappresentare il nostro Paese, la Roma.

Italiane in Champions ed Europa League: gli incassi

A partecipare all’edizione della Champions League conclusasi ieri ad Oporto, sono state: Juventus, Inter, Atalanta e Lazio. Edizione 2021/22 tra l’altro, che verrà trasmessa in parte anche su Prime Video, con gli abbonati che ora vogliono sapere di quanto cambierà il prezzo dell’abbonamento. Tornando sui guadagni con le coppe europee, ad aggiudicarsi l’Europa League, furono invece il Milan, la Roma ed il Napoli.

La Juventus che era partita al girone come Testa di Serie, è stata eliminata sorprendentemente dal Porto agli Ottavi di Finale. Il guadagno finale per aver partecipato, è stato di 69.350.211,00 di euro. Agli Ottavi, abbandonò la competizione anche l’Atalanta, che ha affrontato la corazzata del Real Madrid e portando a casa 40.900.526,00 euro, poco meno della Lazio che pure è uscita allo stesso turno, ma con il Bayern ed incassando 46.411.684,00 €. Chi porta di meno a casa è l’Inter, addirittura arrivata quarta nel Girone e che ha incassato 38.614.842,00 euro.

Prospettive che piacciono al Milan, che alla Champions League, prenderà parte nella prossima stagione, a discapito della Lazio che con i rossoneri si scambia il posto, mentre il Napoli giocherà ancora in Europa League. E proprio gli azzurri non hanno avuto tanta fortuna nella competizione, uscendo col Granada prestissimo e totalizzando soltanto 9.849.943,00 di euro da portare a casa. I rossoneri invece, hanno guadagnato dall’Eu Le, pur uscendo solo agli ottavi con lo United, 11.768.948,00. E la Roma che è arrivata ad un passo dalla finale? Guadagna 15.057.518,00 di euro.