Ottenere diversi bonus ed agevolazioni, più il mutuo verde, una villetta in legno a costi assolutamente sostenibili è possibile

Possiamo costruirci una bella villa, con agevolazioni e bonus previste dallo Stato, se questa dovesse presentare i requisiti adatti. In Italia infatti, dal 2018 è possibile accedere a diversi benefit per chi costruisce con materiali biosostenibili, come il legno. Diverso questo, dal bonus Sicurezza, che pure riguarda le case, ma con diverse prospettive.

Costruire una villa di dimensioni importanti, sfruttando bonus ed un mutuo green, può essere molto conveniente, se si possiede un terreno su cui edificare. Tra l’altro la convenienza rispetta anche chi guarda al futuro. La bioedilizia, consentendo infatti poco inquinamento, risparmio energetico, ed andando incontro al futuro europeo sempre più green, potrà solo che valere sempre di più nei prossimi anni.

Bonus e mutui green: come costruirsi la villetta

Il cosiddetto mutuo green, punta a dare la possibilità ai costruttori, di raggiungere un finanziamento con condizioni molto buone, per migliorare l’efficientamento energetico delle abitazioni con un minimo del 30%. Non è solo il primo passo verde fatto dal Governo, ricordiamo che è anche possibile accedere ad agevolazioni del 50% per le auto green. Ci sono ben tre motivi per richiedere il mutuo green.

Acquistare, ristrutturare casa, o per una costruzione bioedilizia. E poi ci sono i tanti bonus previsti. L’Eco bonus, con detrazione del 65% per la riqualificazione energetica; il sisma bonus, con detrazioni dal 50 all’80%, per interventi di adeguamento sismico della casa per migliorare le condizioni di sicurezza; il Superbonus 110%, che però va bene solo per la ricostruzione di edifici demoliti, se si potesse mantenere la cubatura della vecchia abitazione, e purché si migliori la struttura del vecchio edificio, di due classi almeno.

Ci sono molte possibilità quindi per risparmiare in modo davvero sostanzioso, e costruirsi una villa in legno, sia da utilizzare come casa propria che per eventuali fitti. Oltre ai mutui ed alle agevolazioni europee, non sono da dimenticare le agevolazioni sia Irpef che sull’Iva. Per capire fin dove ci si può spingere con la propria, non solo è bene andare da un commercialista o un professionista che possa curare la cosa, ma anche cercare aziende che costruiscano prefabbricati in legno. Anche lì potremmo trovare la soluzione adatta, risparmiando ulteriormente.