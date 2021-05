Il Bonus 500 euro computer, tablet ed internet si sta espandendo con il passare dei mesi. Ecco le ultime importanti novità per chi ha intenzione di usufruirne

Tra i numerosi ammortizzatori sociali elargiti in seguito all’emergenza coronavirus, uno che ha riscosso particolarmente successo è il “Bonus 500 euro computer, tablet ed internet”. Vista la dimensione sociale attuale è praticamente impossibile fare a meno degli strumenti tecnologici. Lo smart working e la didattica a distanza rendono ancor più necessario il possesso di pc e strumenti affini.

Per poter usufruire di questo beneficio è necessario avere un ISEE al di sotto dei 20.000 euro. Quindi, solo le famiglie con un reddito basso (come è giusto che sia) possono avere accesso al contributo del valore di 500 euro.

Bonus 500 euro computer: le ultime novità di Infratel Italia

In realtà si tratta di un voucher che può essere utilizzato come sconto sul prezzo di vendita di canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno 12 mesi e per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici, di un tablet o di un personal computer.

L’iniziativa finora ha avuto un gran successo, così come si evince dai dati pubblicati da Infratel Italia, ovvero la compagnia che si sta occupando della gestione e dell’erogazione del servizio. Tramite un comunicato stampa redatto il 10 maggio 2021 ha fatto sapere che a 6 mesi dall’avvio del bonus sono stati erogati 81 milioni di euro. In virtù di ciò anche diversi operatori che inizialmente avevano preferito temporeggiare, adesso sono interessati ad essere accreditati.

Ad oggi le offerte relative al bonus pc sono ben 1335 da 113 operatori diversi. Solo 777 sono state approvate da Infratel. Altre 558 sono state rifiutate perché non consone ai parametri prestabiliti.