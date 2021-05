Ancora incerti sul bonus tv? Se il vostro televisore non supporta le prossime tecnologie potreste avere i requisiti per riceverlo.

Ne abbiamo tanto sentito parlare e forse anche un po’ distratti, non abbiamo pensato che lo speciale Bonus tv 2021, potrebbe spettare proprio a noi. Siamo nell’era del digitale terrestre, ormai in arrivo anche sugli smartphone, quindi non ci sarà certo da meravigliarsi se le tv presenti in tante case italiane, saranno da sostituire a breve, a causa dell’arrivo di nuove tecnologie.

Di fatto, nuovi televisori, decoder terrestri e decoder satellitari, dovranno essere tra pochi mesi idonei a ricevere la tecnologia DBVT-2/HEVC, che sostituirà quella attuale, oscurando quindi molti apparecchi datati. Per questo lo Stato, ha pensato al Bonus tv.

Bonus tv: requisiti per aderire e quanto riceveremo

Il bonus è semplicemente un’agevolazione che può arrivare sino ai 50 euro, ed ha validità fino al 31 dicembre 2021, salvo esaurimento fondi prima di tale data. Oltre ad un televisore, se volessimo, potremmo anche semplicemente comprare un decoder da unire alla vecchia tv, che possa ricevere le nuove tecnologie di trasmissione. Queste, dal canto loro, saranno già disponibili a breve, con i loro esordi previsti per l’estate 2021.

Sicuramente, prima di avventurarsi in nuovi acquisti che potrebbero non essere necessari, il consiglio è sempre quello di completare il test per l’idoneità alle nuove tecnologie, della tv che abbiamo in casa. Il Bonus tv, spetterà alle famiglie con Isee non superiore a quota 20.000 euro.

Per poterne usufruire, basta portare in negozio la richiesta del bonus, a seconda del modulo completo di documento di identità e codice fiscale del richiedente. Con quest’agevolazione, potremo quindi procedere all’acquisto di decoder terrestri o satellitari oppure di una tv, che rientrino nella lista di prodotti idonei stilata dal Ministero dello Sviluppo Economico, grazie allo sconto praticato direttamente dal venditore.