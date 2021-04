Buone notizie per tutti coloro che desiderano beneficiare del Bonus Pc e Internet dal valore di 500 euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Il 2020 è stato segnato dall’impatto del Coronavirus che continua, purtroppo, ad avere ancora oggi delle ripercussioni negative sul nostro modo di vivere. Al fine di contrastare la diffusione del virus, infatti, dobbiamo prestare attenzione a vari accorgimenti, come ad esempio il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine. Ma non solo, sempre più lavoratori sono alle prese con lo smart working, così come gli studenti con la didattica a distanza. Proprio in questo contesto si inseriscono vari bonus, come ad esempio il bonus baby sitter per chi ha i figli in DAD.

Ma non solo, è possibile usufruire anche di un bonus Pc e internet da 500 euro, in modo tale da poter acquistare un computer e poter usufruire dei vari servizi web. Internet, d’altronde, si rivela essere un valido alleato di questo periodo storico caratterizzato dal distanziamento sociale, in quanto ci permette di restare in contatto con amici e parenti seppur lontani. Proprio per questo motivo sono in molti ad essere interessati al bonus PC e internet, a cui è possibile accedere purché in possesso di determinati requisiti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

LEGGI ANCHE >>> Investimenti immobiliari, comprare monolocali ora è la scelta giusta

Bonus PC e Internet da 500 euro, come funziona e a chi spetta: impegnati oltre 73 milioni di euro

A cinque mesi dall’avvio del bonus Pc e internet sono stati impegnati oltre 73 milioni di euro. A renderlo noto è Infratel Italia, la società che si sta occupando della gestione ed erogazione del bonus, attraverso un comunicato stampa del 9 aprile.

Il bonus 500 euro per Pc e internet, ricordiamo, si presenta come un contributo rivolto alle famiglie con reddito Isee inferiore a 20 mila euro, che può essere utilizzato sotto forma di sconto sui canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e dei relativi servizi di attivazione. Grazie a questo bonus, inoltre, è possibile ottenere uno sconto sull’acquisto di un dispositivo, come ad esempio un tablet o un computer.

LEGGI ANCHE >> Superbonus 110%, l’Erario chiede soldi indietro: quali persone dovranno restituirlo

Una misura che ha attirato in poco tempo l’interesse di un gran numero di persone, con ben 219 operatori che hanno presentato domanda per l’accreditamento alla piattaforma Voucher, potendo in questo modo presentare delle offerte ai clienti. Se interessati, quindi, non dovete fare altro che rivolgervi all’operatore di vostro interesse e scoprire a quali offerte poter aderire.