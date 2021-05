La Legge di Bilancio conferma le risorse per il Bonus Sicurezza: via libera al 50% di detrazione ma il tetto spesa resta invariato.

Per tutti coloro attesi da una serie di lavori non procrastinabili dentro la propria casa, arrivano buone notizie in Legge di Bilancio. La detrazione fiscale fino al 50% del Bonus sicurezza, infatti, è stata confermata all’interno del maxi-pacchetto dei bonus previsti per eseguire dei lavori all’interno della propria abitazione. Rispetto ad altri provvedimenti ad hoc rientranti nel pacchetto, tuttavia, l’accesso al Bonus sicurezza richiede requisiti specifici, che vanno al di là del semplice rispetto del tetto di spesa consentito.

A differenza del Bonus mobili, però, non necessita la messa in atto di interventi di ristrutturazione e questo può rappresentare un vantaggio. Tuttavia, l’accesso al Sicurezza è limitato all’installazione di sistemi e impiantistica di tutela della propria abitazione. Nella fattispecie, antifurti, telecamere di sorveglianza, vetri antisfondamento e perfino casseforti. Una buona occasione in prossimità dell’estate quando, statisticamente, il rischio di furti all’interno delle case aumenta in proporzione all’assenza dei proprietari per le ferie.

Bonus Sicurezza, missione detrazione: la soluzione tripla

Come detto, l’obiettivo del Bonus Sicurezza è fornire l’installazione dei dispositivi consentendo, al contempo, un’importante detrazione fiscale, pari al 50% delle spese effettuate. Una politica rinnovata in relazione ai bonus, con possibilità di accedere sia al recupero in dichiarazione dei redditi che uno sconto direttamente in fattura. Una doppia strada che, negli ultimi mesi, ha fatto molto successo sul terreno dell’impiantistica (ad esempio per le caldaie) con l’opzione spendibile sia immediatamente (anche del 65%) che attraverso lo scarico delle spese, da recuperare in 10 anni. Possibile anche la strada della cessione del credito.

Per quanto riguarda le tempistiche, il Bonus Sicurezza sarà fruibile dall’1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, come confermato dalla Legge di Bilancio. Il tetto di spesa massima effettuabile è di 96 mila euro, che resterà invariato anche nel caso in cui siano già in essere degli interventi di ristrutturazione. Resta fisso anche il limite del 50% di detrazione, sia in dichiarazione che in fattura. La lista della spesa potrà includere sistemi di antifurto, la videocitofonia e la videosorveglianza professionale a circuito chiuso. Possibile anche accedere alla detrazione per dispositivi di protezione da fughe di gas e incendi.