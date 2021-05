Kentaro Miura, famosissimo disegnatore di manga giapponesi, è morto 14 giorni fa: ora quanto valgono i suoi fumetti?

Il maestro, Kentaro Miura, tra i più famosi disegnatori di manga giapponesi, è morto. In realtà, oggi ne è stato dato l’annuncio, ma la morte del famoso fumettista, risale allo scorso 6 maggio. Motivi di privacy, molto rispettata in Giappone, ci fanno arrivare la notizia solo oggi.

Adesso si calcola già quanto varranno i suoi fumetti. Già in vita, il creatore di Berserk, vedeva vendere le proprie creazioni a prezzi elevati, certo non come questo fumetto da 3 milioni di dollari, ma comunque a costi non ridotti, a dirla tutta.

Kentaro Miura: a quanto vengono venduti i fumetti

Miura, è morto ancora molto giovane: aveva solo 54 anni, a darne l’annuncio, è stata la Hakusensha, casa editrice giapponese, che ha dovuto dare il gran dispiacere ai suoi fan, in patria e non. I fumetti di Miura, erano venduti in tutto il mondo.

La prima versione del suo famoso Berserk, risalgono al 1988, con la prima edizione composta da 48 pagine. In Italia, arrivò soltanto un anno dopo, grazie alla Panini Comics, mentre in Giappone diventò famoso grazie alle pubblicazioni della rivista, Young Animal, proprio di proprietà di Hakusensha. Nel gennaio 2021, l’ultima pagina del suo manga, il numero 363, che sicuramente varrà tantissimo, ora che il disegnatore non c’è più.

Ma quanto, tramutato in moneta, valgono questi manga? Beh, per renderci conto dei costi, fino a pochissimo fa, quindi a quando Miura era in vita, i numeri del suo fumetto più famoso, da 1 a 76, erano venduti su Ebay a 550 euro. Questo, solo in Italia, ma non sappiamo in altri Paesi a quali valori corrispondevano le stesse creazioni. Pensando comunque ai prezzi raggiunti, come il singolo fumetto venduto a 50.000 euro, certamente vedremo presto, anche edizioni di Berserk, venduti a costi molto elevati.