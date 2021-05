Le vecchie carte Pokemon e di Yu-Gi-Oh!. figure di Batman, Tartarughe Ninja e tanto altro, a quanto potreste venderle

Il collezionismo di ogni tipo, muove tanti soldi, talvolta, anche per un oggetto singolo. Oltre alla numismetica, forse pioniera di questo tipo di commercio, ci sono tantissimi motivi di interazione con i collezionisti e che può interessare anche tutti noi.

Infatti, non c’è bisogno di avere un quadro d’epoca o un’auto di un attore famoso per guadagnare qualcosina. Abbiamo già trattato ad esempio il tema: carte Pokemon, ma vi sorprenderà sapere una in particolare ed altri giocattoli, a quanto sono stati venduti.

Dalle carte Pokemon ai giochi di Star Wars: offerte shock

Visto che abbiamo sottolineato questo particolare gioco di fine anni ’90, trattando il tema Pokemon, una carta Charizard, può valere fino a 140mila euro, mentre un Pikachu Illustrator, costa anche 50mila euro. Restando sulle carte poi, andiamo su offerte folli per la categoria Yu-Gi-Oh!, The Soldier in Black Shine, su acciaio inossidabile, è stato acquistato per 1,8 milioni di euro. Minerva, Exalted Clothed in Light o Supreme Dragon con occhi blu, hanno prezzi che oscillano tra i 1.700 ed i 350mila euro.

Abbiamo dedicato anche un intero capitolo ai giochi di Star Wars, che oggi valgono tantissimo, come il Luke Skywalker prodotto solo in 20 pezzi di una action figure particolare, che costa anche 25mila dollari. Un Super Mario Bros 3 oggi costa dai 25 ai 130mila euro, mentre potremmo vendere un Castlevania III a 475mila euro. Un collezionista invece, ha speso per un vecchio Furby Angel, 450 euro, ma alcuni pezzi valgono fino a 700 euro.

Ora, andiamo un po’ più sugli oggetti particolari che magari avete conservato proprio in casa vostra. Un E.T. ad altezza naturale, potrebbe fruttarvi dai 700 ai 900 dollari, mentre un Batman del 1976 è stata venduta a 500 dollari ed una Batmobile dello stesso anni, ad 850 dollari. Concludiamo il nostro articolo di curiosità, con due giocattoli action figures, famosi almeno quanto Batman, negli anni ’80 e ’90. Un’edizione in particolare delle Tartarughe Ninja, viene venduta sul web a 4mila dollari, per l’intero quartetto. Praticamente, mille dollari a personaggio, mentre un personaggio dei Power Rangers, è stato venduto a ben 4,380 dollari.