Prezzi compagnie telefoniche di maggio 2021: tariffe davvero convenienti per almeno tre di loro, approfittane

Maggio non è ancora finito e per chi si fosse perso le migliori offerte telefoniche di questo mese, c’è assolutamente tempo. Ce ne sono diverse, con valore persino inferiore a 5 euro: praticamente imperdibili.

Qualora siate rimasti indietro con le offerte di qualunque tipo, vi riproponiamo anche Pc e smartphone a prezzi mai visti, per il compleanno di Media World. Ma torniamo sui costi irrisori delle offerte con tanto di 4g, Sms e linea internet.

Le tariffe più convenienti per le offerte di maggio

C’è tempo fino al 25 maggio 2021, per poter approfittare di una delle migliori offerte: quella di Poste Mobile, con la promozione da 4,99 euro al mese, chiamata Creami Wow 10 Gb. Chiamate ed Sms illimitati, 10 Giga di internet al mese e fino a 300 Mbps. Nel prezzo sono incluse anche due voci: il servizio “Ti cerco” e quello “Richiama ora”, oltre al controllo del credito residuo al 40212. Il costo della Sim sarà di 30 euro, con 10 euro di traffico incluso. Spedizione Sim, gratuita.

Potreste tranquillamente decidere di affidarvi alla compagnia telefonica giudicata “migliore dell’anno”, per qualità e prezzo, ma intanto ci sono altre due offerte da conoscere per maggio 2021. Una è di Rabona Mobile che offre la promozione Trivela a 4,99 euro al mese. A questo prezzo, potrete ricevere 33 Gb di internet in 4G, più minuti e messaggi illimitati. Poi c’è il costo di listino Sim a 19,90 invece di 25 euro. Infine, per l’utilizzo di questa promozione, è necessaria una ricarica iniziale di 10 euro per l’attivazione.

Infine, Start XPlus Reward di 1Mobile, anch’essa a 4,99 euro. Per questa cifra, l’utente può usufruire di 30 messaggi, minuti illimitati verso tutte le compagnie, tariffe speciali all’estero e 20 Gb di internet che dal terzo mese diventano 30. Questa però, è una promozione solo per i clienti che fanno portabilità da Tim, WindTre e Iliad, con costi di attivazione di 10 euro.