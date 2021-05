La compagnia telefonica francese Iliad è stata eletta la migliore del 2021. Scopriamo i motivi che hanno portato al successo

Riconoscimento importante per Iliad, gestore telefonico francese che ha fatto irruzione in Italia nel 2018 riscuotendo da subito grandi consensi. Secondo un’indagine dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza effettuata in tutto lo stivale, è la miglior compagnia del 2021 per qualità e prezzo.

La ricerca è stata fatta minuziosamente consultando i consumatori in merito ai parametri sopracitati proposti dalle aziende nei vari settori. Per quanto concerne la telefonia, Iliad è quella che ha ottenuto i maggiori consensi. Andiamo a scoprire insieme il perché di questo successo, analizzando i fattori che l’hanno fatta balzare in cima alla lista delle preferenze.

Iliad, perché è la miglior compagnia telefonica del 2021

Alla base di questo importante riconoscimento c’è sicuramente il prezzo alla portata e la qualità e l’abbondanza dei servizi proposti. Un motivo d’orgoglio per l’amministratore delegato della società Benedetto Levi, visto che questo attestato di stima è frutto della valutazione degli utenti.

Un feedback molto importante per qualsiasi azienda, a maggior ragione per una che si occupa dei telecomunicazioni. La fiducia e il passaparola sono stati tra i motivi che hanno portato Iliad a “prendersi” il Bel Paese e ad interrompere la “dittatura” dei tre gestori da sempre più radicati sul territorio italiano.

Inizialmente si era proposta con un’offerta di 5,99 euro considerevole di minuti ed sms illimitati e 30 giga per la navigazione in rete. Oggi invece la tariffa ammonta a 9,99 euro e oltre ai minuti e ai messaggi infiniti comprende anche 100 giga in 5G.

A completare il profilo di Iliad è la trasparenza inerente le offerte e i costi di attivazione della sim (che costa 9,99 euro una tantum) pari a zero e l’inclusione dei servizi mi richiami, hotspot, controllo del credito residuo e la portabilità del numero.