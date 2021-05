Vince più di venti milioni di dollari, ma distrugge il biglietto: ora potrebbe perdere tutto quanto avrebbe ottenuto.

Chi gioca quasi ogni giorno, nemmeno va a controllare i numeri usciti con grande continuità, quasi perdendo le speranze. In Italia per esempio, abbiamo assistito ad una vincita di 5 milioni di cui il fortunato non sapeva nulla fino alla ricezione di una telefonata. Negli States però è successo qualcosa di non altrettanto gradevole.

Infatti, anche una donna di Norwalk, in California, ha vinto ben 26 milioni, ma ha fatto un guaio davvero grosso. La signora infatti, ha dimenticato che il suo biglietto fosse in uno dei pantaloni da lavare e lo ha messo in lavatrice con esso, distruggendolo.

Vince diversi milioni, ma non li avrà mai

La vincita, apparteneva ad un biglietto stampato in una Arco AM / PM, supermercato dei sobborghi di Los Angeles. L’impiegata del mall californiano, Esperanza Hernandez, ha accettato di fare da testimone per la sfortunata donna, certificandone l’acquisto. Da dire che dall’acquisto del biglietto sono passati diversi mesi, ma sembra che la signora in questione non possa rivendicare la maternità del biglietto vincente.

Adesso, a visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza del supermercato dove lavora Hernandez, sicura che la donna quel giorno sia entrata a giocare, è una squadra di funzionari della lotteria della California. Per adesso, la portavoce delle lotterie californiane, Cathy Johnston, si limita a dire che le indagini sono in corso, anche se i funzionari sembrano irremovibili: se non si possiede il biglietto, c’è bisogno di poter esporre una foto fronte retro dello stesso, per testimoniare di esserne stati i proprietari.

Non è la prima volta che fortuna e sfortuna si siedono dallo stesso lato. È capitato anche ad un giocatore che aveva vinto 2 milioni, ma non aveva capito il gioco, perdendoli. Dal 1997 ad oggi, solo quattro biglietti non sono stati rivendicati negli Stati Uniti, anche se qui la storia è diversa. Alla donna, che avrebbe vinto 26 milioni di dollari, toccherà aspettare ancora, per sapere se ci sono gli estremi per esultare. Sarebbero felici anche i titolari del negozio in cui è stata effettuata la giocata: a loro, andrebbero 130.000 dollari.