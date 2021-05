Lotteria scontrini, ecco i numeri vincenti per la terza estrazione mensile e come verificare e riscuotere ogni vincita

Terza estrazione per il mese di maggio 2021, con il gioco della Lotteria degli Scontrini. 10 totali i numeri vincenti per gli esercenti, e 10 per i clienti. Oltre a pubblicare i numeri che hanno vinto sul profilo ufficiale, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noti i vincitori anche tramite Twitter.

La Lotteria degli Scontrini, sta per vivere una rivoluzione e presto cambierà ulteriormente, ma per ora soffermiamoci sui fortunati che hanno i codici giusti ed hanno vinto. Ricordiamo che il totale del montepremi da dividere tra i venti esercenti e clienti, è di ben 120.000 euro.

Lotteria degli Scontrini: i biglietti vincenti di aprile

Anche se il regolamento è ormai assorbito appieno da chi è giocatore d’abitudine, meglio sempre ricordare le date di validità. Per partecipare a questa terza estrazione, venivano presi in considerazione gli scontrini che andavano dalla data 1° aprile 2021 a quella del 30 aprile 2021. Ricordiamo anche che per sapere se abbiamo vinto, ci conviene anche controllare spesso la posta.

Ora però, basta controllare se il vostro scontrino risulta fra questi, che hanno vinto:

Biglietto numero 0649-0064 53MN2019954 – data 08/04/2021;

– data 08/04/2021; Biglietto numero 0061-0612 3BIWB006637 – data 02/04/2021;

– data 02/04/2021; Biglietto numero 0040-0041 99IEB014616 – data 23/04/2021;

– data 23/04/2021; Biglietto numero 0890-0252 53SNS301839 01070018 – data 03/04/2021;

– data 03/04/2021; Biglietto numero 0872-0058 99SEA002159 BB6510001 – data 28/04/2021;

– data 28/04/2021; Biglietto numero 0261-0013 53SNS302406 00270032 – data 02/04/2021;

– data 02/04/2021; Biglietto numero 0894-0128 53SNS301826 01480005 – data 07/04/2021;

– data 07/04/2021; Biglietto numero 0036-0032 96MKR008604 – data 10/04/2021;

– data 10/04/2021; Biglietto numero 0951-0080 53SNS300461 11590017 – data 24/04/2021;

– data 24/04/2021; Biglietto numero 0552-0072 88I24008290 – data 17/04/2021.

Per verificare le vincite, basta sapere che la stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli invia sempre un Sms o una Pec al diretto interessato. Se non si vuole aspettare, ogni volta che la data è prossima alle estrazioni, possiamo entrare nella nostra area personale e cliccare su Le mie estrazioni. Per il riscatto della vincita, l’attesa massima in giacenza sarà di 90 giorni, dopo i quali non potremo più ricevere il premio. Per prendere il nostro assegno, dovremo presentarci all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente.

Infine, per essere sicuri di non sbagliare, ecco tutte le date delle prossime estrazioni, che saranno effettuate come sempre, di giovedì: 10 giugno 2021; 8 luglio 2021; 12 agosto 2021; 9 settembre 2021; 14 ottobre 2021; 11 novembre 2021; 9 dicembre 2021. Ma ci sono anche estrazioni sia settimanali che annuali. Le prossime settimanali, avverranno nei giorni: 10, 17, 24 giugno 2021, per poi protrarsi almeno fino a dicembre.