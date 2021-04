Grazie alla Memoria sul DEF 2021, la Corte dei Conti è intervenuta su vari temi, tra cui il Cashback e la Lotteria degli scontrini. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Tra i principali problemi del nostro Paese si annovera senz’ombra di dubbio l’evasione fiscale. Una vera e propria piaga, che necessita di misure ad hoc, volte a contrastarne il fenomeno. Proprio per questo motivo il precedente esecutivo ha deciso di introdurre il bonus cashback e la Lotteria degli scontrini. Quest’ultimi, infatti, sono volti ad incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, in grado di garantire la tracciabilità dei vari movimenti. A tal proposito ricordiamo che dal 1° febbraio 2021 è iniziata ufficialmente la lotteria degli scontrini. Per prendere parte a questa iniziativa è sufficiente acquistare beni e servizi, dal valore pari ad almeno un euro, presso esercenti in grado di trasmettere telematicamente i corrispettivi. In questo modo si generano dei biglietti virtuali validi per prendere parte all’estrazione che offre la possibilità di vincere ricchi premi in denaro.

Il bonus cashback, dal suo canto, offre un rimborso del 10%, fino a un massimo di 150 euro. Ma non solo, è previsto il super cashback, dal valore di 1500 euro, destinato ai primi 100 mila utenti che avranno registrato il maggior numero di transazioni. Proprio questo tipo di incentivo spinge gli ormai noti furbetti del bonus cashback a studiare qualsiasi tipo di trucchetto, pur di scalare la classifica. Una situazione che contribuisce ad alimentare i dubbi sul programma, oltre che l’ira di molti commercianti. Ma non solo, ad esprimere il proprio parere su queste due iniziative ci ha pensato di recente la Corte dei Conti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

