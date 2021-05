Non sono gli stessi stipendi dei calciatori, ma gli allenatori di Serie A sono comunque invidiati: ma i costi per diventarlo?

Siete innamorati della parte tattica legata alle partite di calcio e vi vedete su una panchina nel vostro futuro? Non bisogna per forza provenire già dal mondo del calcio per diventare allenatori di Serie A e magari, sperare un giorno di guadagnare quanto Mourinho alla Roma.

Come per tutte le professioni però, non basta fare strada grazie alle proprie abilità. Per arrivare a livelli così alti infatti, bisognerà sicuramente frequentare corsi a pagamento e naturalmente, di effettuare degli esami. Quindi per potersi sedere su una delle più ambite panchine d’Italia, ci sono senz’altro dei costi da sostenere. Meglio conoscerli.

Allenare in Serie A: i sacrifici economici

Da dove si inizia: dal corso per poter allenare Giovani Calciatori UEFA, che nel 2021 si è svolto tra gennaio ed aprile. Esso comprende più di 120 ore di lezione diluite in 10 settimane, e 20 ore di tirocinio. Esso, non richiede abilitazione FIGC. A seguire, sosterremo i corsi per Allenatore Dilettante Regionale, di 120 ore e che ci darà una Licenza D. Successivamente, diventeremo professionisti grazie alle Licenze UEFA B e UEFA A.

In quel momento, potremo allenare Beretti e Primavera, prime squadre Femminili, squadre Maschili di Serie C, B ed A. Diversi i metodi di studio dello sport, rispetto a chi vuol diventare procuratore sportivo. Per allenare, si toccano temi come tattica e tecnica, abilità di match analysis, allenamenti ed anche medicina sportiva, oltre che dover conoscere nozioni sulla psicologia sportiva e regolamenti di gioco e carte federali. Insomma, non una passeggiata, nonostante i tanti soldi spesi.

Ma a proposito di soldi, avevamo promesso di scoprire quanto si va a spendere. Bene, per il Corso per Allenare Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence, il costo totale è di 528 euro. Poi troviamo il Corso per Allenatore Dilettante Regionale, con 458 euro stimati. Si continua verso il professionismo: Corso per Allenatore di base UEFA B, 660 euro; Corso per Allenatore di 2 Categoria UEFA A, 2.500 euro, infine il Corso per Allenatore professionista UEFA PRO di 8.000 euro. Quindi diluito in diversi anni, il costo totale sarà di 12.000 euro circa. Non una spesa del tutto proibitiva.