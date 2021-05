Il Ministero dell’Istruzione valuta una sanatoria: reclutamento extra per sopperire l’emergenza cattedre attraverso i precari.

Assunzioni ordinarie e stabilizzazioni. Sul tavolo finisce il plico intero del piano scuola, sulla scia dei 60 mila precari che, dall’1 settembre, potranno ritrovarsi di fronte a una mutazione sensibile del loro incarico in un contratto a tempo indeterminato. Una prospettiva importante, che pone il precariato scolastico su un altro piano. Fermo restando, naturalmente, che il maxi-piano Bianchi dovrà essere messo a punto e portato a dama dal Ministero dell’Istruzione. Il problema è ben noto: il rischio, arrivati al mese di ripartenza scolastica, è di ritrovarsi con un numero clamoroso di supplenti. Inoltre, c’è il rischio concreto di lasciare scoperte perlomeno 112 mila cattedre.

Non di secondaria importanza, la questione delle risorse in campo: al momento si parla di 1-1,3 miliardi di euro circa. Tuttavia, l’ambizione è arrivare a coprire un ventaglio maggiore di disponibilità economiche. L’obiettivo, infatti, è arrivare oltre la soglia dei 60 mila precari, andando non solo a tamponare ma a risolvere, perlomeno parzialmente, il problema delle cattedre vuote. La ripartizione è complicata: 6 posti mancanti su 10 sono nel Nord Italia, precisamente da Bologna in su. Un indicatore piuttosto preciso circa la penuria di cattedre in alcune zone d’Italia.

Scuola, la carica dei precari: il maxi-piano per settembre

Nodo fondamentale nella lotta al precariato, la constatazione che, negli anni scorsi, le procedure ordinarie per il riempimento dei posti non siano arrivate a coprire nemmeno il 30% dei posti vuoti. Per questo, negli ultimi mesi, si è valutata la possibilità di reperire strumenti utili al problema anche in altre direzioni. Innanzitutto attraverso la procedura straordinaria, ormai in dirittura d’arrivo e con 32 mila posti disponibili, destinati ai precari con 36 mesi (e più) di servizio. Il tutto mentre le selezioni ordinarie (46 mila posti) sono ormai bloccate e chissà per quanto ancora.

Per questo negli ultimi giorni, attraverso il Patto per la scuola pensato dal Miur come punto d’incontro coi sindacati, si punta a lavorare su procedure urgenti e transitorie, così da accelerare un procedimento straordinario di reclutamento di personale scolastico a tempo indeterminato. Peculiarità dell’accordo, assicurarsi che i precari assunti vadano effettivamente a coprire i posti vacanti, mentre il resto del programma (6 pagine in tutto) mira all’organizzazione di procedure regolari ordinarie per evitare, in futuro, di trovarsi ancora scoperti.