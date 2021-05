Ancora novità per le assunzioni di maggio 2021, stavolta a cercare personale è Poste Italiane: posizioni su tutto il territorio nazionale

Contrariamente a quanto si possa pensare per le cause della pandemia Covid, c’è chi assume in Italia anche per la prossima estate. Infatti, ci sono tante posizioni aperte anche per i non laureati, in aziende che assumono subito.

E tra chi assume a maggio, c’è Poste Italiane S.p.a., con diverse posizioni aperte in diversi luoghi del Paese. Se interessati, la procedura è molto semplice, basta inviare la cadndidatura a Poste Italiane lavora con noi ed attendere la risposta.

Assunzioni per Poste Italiane, le figure

In maggio, non sarà soltanto la compagnia postale ad assumere, c’è anche un’altra importante azienda italiana che cerca personale. Tornando però a PT, il primo posto aperto è quello di Front End per la città di Bolzano, dove bisogna essere in possesso di patentino di bilinguismo e il diploma di scuola superiore. Questa figura, si occuperà di vendita e promozione di servizi e prodotti e fornitura di assistenza alla clientela.

Abbiamo poi su tutto il territorio nazionale, la ricerca di postini, con contratti a tempo determinato che cambierà a seconda dell’esigenza stagionale di ogni territorio. Per poter presentare la propria candidatura, c’è bisogno di un diploma con voto minimo di 70 o laurea triennale con voto mini di 102 su 110, più la patente per i mezzi aziendali. La capacità di guidarlo, verrà testato insieme al test online qualora si figurasse tra gli idonei.

Poi ancora, c’è un posto per Logistic Engineer per Sda Courier che si occupa delle analisi sulla produttività e la valutazione dei flussi operativi fisici interni ed esterni. I requisiti richiesti, sono la Laurea in Ingegneria gestionale, Ingegneria Meccanica, Economia e Scienze Statistiche, unite all’esperienza biennale e la padronanza dgli applicativi informatici.