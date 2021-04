Mutti azienda leader in Italia nella realizzazione delle conserve di pomodoro cerca nuova forza lavoro in vista dell’estate. Posizioni aperte e profili ricercati

Trovare un’occupazione in questo periodo non è così infattibile come si crede. Una ghiotta opportunità in tal senso l’ha lanciata Mutti che seleziona delle risorse stagionali da assumere nell’ambito della Campagna Pomodoro 2021.

L’obiettivo dell’azienda è reclutare 1000 addetti da impiegare negli stabilimenti situati in Campania (sedi di Oliveto e Citra) ed Emilia Romagna (a Montechiarugolo e Collecchio). La “cattiva” notizia è che si tratta di un impiego a tempo determinato. Chissà se poi non possa aprire a qualche spiraglio futuro. Meglio provarci insomma.

Offerte di lavoro Mutti: requisiti e modalità invio candidatura

Andando nel dettaglio, le figure ricercate sono addetti alla produzione e all’ambito amministrativo che saranno distribuite nei 4 punti sopracitati. Non sono richiesti skills particolari. Possono proporsi le persone maggiorenni automunite e disponibili a lavorare su turni.

Il periodo di lavoro va dal 1 luglio al 30 settembre e prevede un contratto di tipo stagionale. Un’iniziativa in cui Mutti crede fermamente così come esplicitato da Federico Luddi, direttore del settore risorse umane: “La campagna di trasformazione del pomodoro è una chance importante per le persone presenti sui terrori in cui operiamo. Siamo felici di dare il nostro contributo alle comunità locali dove Mutti ha i suoi stabilimenti sia a nord che a sud Italia”.

Per candidarsi non resta altro che inviare la propria domanda alla pagina “Mutti lavora con noi” e seguire le istruzioni passo per passo. Lo step successivo sono i colloqui, a cui accederanno i profili più affini in base ai requisiti richiesti. A quel punto ci si potrà giocare le proprie carte per ottenere un impiego che sfruttato a dovere potrebbe rappresentare un buon trampolino di lancio.