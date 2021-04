Poste Italiane cerca nuove risorse da inserire nel suo organico. Le offerte di lavoro e le posizioni aperte previste ad aprile 2021

Al contrario di tante altre aziende Poste Italiane ha in serbo nuove assunzioni nel mese di aprile. La ricerca è aperta in tutta Italia in particolare nella Provincia autonoma di Bolzano, a Bologna e a Milano.

Opportunità importanti per chi nonostante il periodo non proprio favorevole ancora sogna la possibilità di ottenere il cosiddetto “posto fisso”. Vediamo nel dettaglio quali sono i profili ricercati, quali sono le competenze richieste e attraverso quali canali e possibile inviare la propria candidatura.

Poste Italiane: posizioni aperte e come candidarsi

Il tutto è finalizzato al potenziamento dell’organico anche in vista della stagione estiva, per questo l’offerta di lavoro prevede diversi tipi di inquadramento, tra i quali si possono annoverare:

Portalettere in tutto il territorio nazionale (per cui serve un voto di diploma minimo di 70/100 o voto di laurea minimo di 102/110),

Figure di front end per la Provincia di Bolzano (per cui è richiesto espressamente il patentino di bilinguismo oltre al diploma),

Senior Logistic Engineer Warehouse in Lombardia con comprovata esperienza (è necessaria la laurea in Ingegneria gestionale o meccanica o in Economia e Scienze Statistiche),

Call4brain a Roma (neolaureati in Economia, Ingegneria, Matematica, Fisica o Computer Science),

Specialisti Consulenti Mobili a Treviso, Alessandria, Cuneo e Vicenza con almeno due anni di esperienza nel settore bancario,

Consulenti finanziari per apprendistato.

Laureati in materie economiche in tutta Italia per percorso professionale.

Per candidarsi non bisogna fare altro che collegarsi al sito ufficiale di Poste Italiane alla sezione Poste Italiane Lavora con Noi. A quel punto non rimane che aspettare speranzosi la chiamata per un colloquio conoscitivo o eventuali prove di selezione. Le possibilità sono molteplici e ghiotte e abbracciano varie aree di interesse in grado di soddisfare le esigenze di un gran numero di persone.