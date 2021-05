Non solo Bill Gates e sua moglie Melinda: ecco tutti i divorzi ultramilionari dei vip, conclusi negli ultimi anni.

Il gossip si è focalizzato nelle ultime 24 ore sul divorzio tra Bill e Melinda Gates. Azni, più che le pagine di gossip possiamo dire che tutto il web ha rivolto gli occhi verso il divorzio milionario, come quello che a detto dell’avvocato dell’attore, sta praticamente inondando di debiti, Robert De Niro.

Certamente, quello di Gates e signora, resterà comunque tra i divorzi più costosi della storia, con 133 miliardi di dollari stimati come patrimonio del famoso imprenditore ed informatico, di cui qualcosa andrà di certo nelle casse della fortunata ormai ex moglie. Ma quali sono gli altri divorzi super ricchi? Vediamoli.

Bill Gates e non solo: le separazioni dei Paperoni

Soltanto due anni fa, un altro degli uomini più ricchi del mondo, Jeff Bezos, ha divorziato dalla sua Mackenzie Scott, praticamente ora, dopo quella separazione, tra le donne più ricche del pianeta. Infatti, l’addio al suo ex amore, costò al fondatore di Amazon una quota del 4% di Amazon, 36 miliardi di dollari circa. Accuse di abusi e violenze, suscitarono molto interesse per l’addio di Amber Heard all’attore statunitense, Johnny Depp. Per Depp, pur di terminare quanto prima quell’incubo, furono sborsati ben 2 milioni di euro solo parlando di spese legali.

Andando indietro nel tempo, chi ricorda del divorzio tra Paul McCartney e Heather Mills? Dopo pochi anni di unione, nel 2006 i due decisero già di andare ognuno per la sua strada, ma ciò non costò solo tanto dispiacere all’ex Beatles. Anzi, per il divo di Liverpool, un bell’assegno di 50 milioni di dollari salutò le casse del cantante, per andare comodamente in quelle della Mills.

Resta tanto movimentato, il presente di Bill Gates, che intanto si lascia andare a previsioni sul Covid-19, forse anche per distrarsi dalle cifre astronomiche che gli costa il divorzio con Melinda, dopo 30 anni di felice unione. Ma la carrellata non è finita. Abbiamo anche un italiano tra i divorzi faraonici: Silvio Berlusconi dopo aver divorziato con Veronica Lario dovette corrisponderle un assegno di 1,4 milioni, revocatole poi dopo due anni. Lui però, rinunciò a ricevere il rimborso della cifra. Ed ancora, tante divisioni tra Antonio Banderas e Melanie Griffith, con gioielli, case, auto ed un assegno da 780mila dollari all’anno in favore dell’attrice.