Ce ne sono state poche, ma le statistiche sono state battute dalle vincite milionarie sotto lo stesso tetto, da alcune famiglie.

Ci sono cose che non accadono mai nella vita, e cose che accadono due volte tra le stesse mura, facendo diventare milionari ad esempio, padre e figlio. Vincere due volte al Superenalotto o ai Gratta&Vinci è accaduto in pochi, fortunati, casi, in Italia.

Il caso che ha suscitato tanto interesse, è quello del giocatore che ha pescato ben due biglietti milionari, allertando la Guardia di Finanza. Ed allora, ripercorriamo un po’ le coincidenze milionarie, come quella di pochi mesi fa di cui Sisal disse in un comunicato: “una vincita che sembra incredibile per la casualità delle azioni quotidiane che a volte si rivelano uniche nella loro semplicità”.

Vincite milionarie sotto lo stesso tetto? È successo più di una volta

Il comunicato della Sisal, arrivava lo scorso febbraio per un singolare avvenimento: un padre ed un figlio in Sicilia, erano soliti giocare al VinciCasa, ma ognuno con i propri numeri abitudinari. Un giorno, all’insaputa del figlio, il padre decise di non giocare i propri numeri, ma la stessa serie del ragazzo. Il risultato? Quei numeri sono usciti ed incredibilmente nella stessa famiglia hanno vinto due volte.

Accadde per la prima volta nel 2019, a La Spezia, dove padre e figlia andarono insieme ad incassare, ognuno la sua vincita. La figlia vinse ben 115mila euro, mentre all’uomo andarono 69mila euro. Il racconto della donna, è anche divertente: “quando ho chiamato mio padre per comunicargli che avevo vinto, dopo aver controllato decine di volte i numeri insieme a mio marito e mio figlio, anche lui mi ha comunicato la stessa cosa. Pensavo semplicemente che avesse controllato al mio posto numeri che conosce a memoria… e invece le vincite erano due. Non avevo la mente lucida e non capivo quando continuava a ripetermi la stessa frase “hai vinto tu e ho vinto anche io”. Sono rimasta senza parole”.

A volte le coincidenze sono davvero particolari, non riguardano sempre le famiglie, ma anche ricevitorie dove si vinceva sempre, sempre destando qualche allarme tra le forze dell’ordine. Per completare le “doppie vincite”, un ultimo avvenimento, del 2017, di due vincite in poco tempo, ma dello stesso giocatore. Lo stesso infatti, andò a ritirare nel giro di pochi mesi, due vincite abbondanti, al Superenalotto.