Una vicenda incredibile che fa riflettere ed interroga su quello che potrebbe succedere a nostra insaputa in ogni situazione.

La storia capitata ad una donna statunitense, ha davvero dell’incredibile. Un biglietto Gratta e vinci di quelli che costano 20 dollari, una cifra per niente irrilevante. Suo marito che le passa e il biglietto e la donna che inizia a grattarlo, facendo attenzione ai risultati che man mano emergono. Conosce quel gioco, o almeno crede di conoscerlo, e succede che nessuno di quei risultati emersi sia valido per reclamare un premio considerevole.

La donna, quindi, finisce di grattare il suo biglietto e lo getta nell’immondizia, convinta che niente sia venuto fuori. Suo marito, con qualche dubbio dalla sua, non crede alla versione della donna, vuole indagare, vuole vedere con i suoi occhi come è andata con quel biglietto, evidentemente, secondo lui, fortunato. L’uomo recupera il tagliando, da una sbirciatina sommaria e si accorge che qualcosa, nella valutazione di sua moglie, non andava.

Vince 2 milioni al Gratta e vinci ma non lo sa: la gioia incontenibile dei fortunati vincitori

L’uomo, recupera quindi il tagliando dal cestino dei rifiuti, dove frettolosamente sua moglie aveva gettato il biglietto. La scoperta sarà sensazionale, non riesce a credere ai suoi occhi, non riesce a credere come sua moglie abbia potuto gettare il biglietto nella spazzatura, senza accorgersi di aver vinto, e non poco. 2 milioni di dollari, una cifra incredibile che stava per essere lasciata nella spazzatura. Per fortuna, l’intervento del marito, della fortunata “grattatrice”, non si è fidato del controllo di sua moglie.

A questo punto, la coppia, che ha preferito restare anonima, ha chiesto di incassare il proprio premio, dirigendosi verso il quartier generale della Mighigan State Lottery. Negli Stati Uniti può essere sia incassato con quote annuali, di circa 65mila dollari, oppure in un unica immediata soluzione da circa 1,3 milioni di dollari. In pratica una riduzione della vincita se si decide di incassarla subito.

Una cifra in ogni caso considerevole, che i due hanno dichiarato di voler mettere da parte per gli studi dei propri figli. Bottino niente male, insomma, per la coppia fortunata.