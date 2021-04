Un uomo rimasto povero in seguito ad una calamità naturale, ha ottenuto tutto indietro dalla fortuna con tanto di interessi. Ecco quanto ha vinto alla lotteria

La vita alle volte ridà quanto toglie e lo fa in modo del tutto inaspettato, così come accaduto ad un 29enne statunitense originario del Michigan. La sua è una storia particolare, caratterizzata da notevoli difficoltà e da una sfortuna immane, capace di toglierli praticamente tutto.

Durante un diluvio avvenuto un anno fa, aveva perso tutti i suoi averi. Si è dovuto rimboccare le maniche ripartendo dal basso, ma ha saputo aspettare il suo momento, quello del definitivo riscatto. Un evento fortunato che però va a bilanciare quanto patito nel recente passato.

LEGGI ANCHE >>> Lotteria degli scontrini è rivoluzione: come cambierà

Lotteria: la fortunata vincita dell’uomo che aveva perso tutto nel diluvio

Grazie ad un Gratta e Vinci della lotteria Lucky 7 da 20 dollari acquistato in un negozio di alimentari, ha vinto ben 2 milioni di dollari, riprendendosi con gli interessi quanto gli era stato ingiustamente sottratto.

Da persona umile e intelligente però ha deciso di rimanere nell’anonimato e ha esternato le sue sensazioni all’ufficio stampa della lotteria: “Un anno fa ho perso tutto per via di una calamità naturale, per questo vincere questo premio rappresenta qualcosa di travolgente. Quando ho realizzato che avevo vinto una cifra così elevata non riuscivo a smettere di tremare”.

Una sorta di segno del destino, visto che non è solito comprare i biglietti della lotteria, ma mentre stava acquistando delle cose per i suoi figli, vedendo un ticket di Lucky 7 ha pensato che potesse essere il suo momento. Il 7 infatti è per lui un numero fortunato. Mai però avrebbe potuto immaginare una sorte così benevola.

LEGGI ANCHE >>> Cashback e Lotteria degli scontrini: interviene la Corte dei Conti

Una favola a lieto fine quindi, se si considera che il sopracitato biglietto può comportare delle vincite che vanno da 20 dollari a 2 milioni di dollari. Li utilizzerà per garantire un futuro più sereno a se stesso e soprattutto ai suoi figli, per questo ha deciso di ricevere il premio una tantum. Così facendo potrà dosarli nel migliore dei modi.