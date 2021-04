Un progetto più consistente della casa a 1 euro pensata qualche mese fa. E uno dei due paesi ha destato l’attenzione persino della Cnn…

Comprarsi casa con appena 10 mila euro. Praticamente il prezzo di un box auto, forse di poco inferiore. Non è una candid camera ma un’iniziativa messa in atto da due Comuni italiani, diversa da quella pensata qualche mese fa da alcune amministrazioni che praticamente regalavano delle abitazioni allo scopo di ripopolare i paesi. In effetti, qui non si tratta di case vecchie e quasi del tutto da ristrutturare (condizioni che hanno scoraggiato “l’acquisto” delle case ad appena 1 euro). In estrema sintesi, gli immobili messi in vendita a 10 mila euro sono già abitabili.

Nessun intervento troppo lungo, né chissà quali lavori da fare. Magari dei piccoli riammodernamenti ma niente di trascendentale. Per questo i comuni di Carrega Ligure e Latronico (rispettivamente Liguria e Basilicata) hanno deciso di imbarcarsi nel progetto, puntando proprio sull’appetibilità di appartamenti già pronti (perlopiù) a bassissimo prezzo. Potenzialmente è un affare. Certo, tutto dipende da dove si trovano gli immobili e dalle loro condizioni generali ma è anche vero che, visti i tempi, 10 mila euro per una casa sembrano davvero uno zuccherino.

Comprarsi casa con 10 mila euro: al mare o in montagna

Il procedimento non è troppo complicato. Anche perché i Comuni che hanno aderito sono appena due, quindi c’è tempo e modo di fare le cose per bene. L’obiettivo è sempre quello di contribuire al welfare delle aree di appartenenza: Carrega Ligure, ad esempio, conta appena 90 abitanti ma, come spesso succede, attorno al centro abitato sorgono numerose frazioni campestri. Un sito web raggruppa tutti gli annunci immobiliari di case in buone condizioni, proponendo un prezzo standard per incentivare l’acquisto. E magari la ripartenza della produttività carreghina.

Stessa cosa anche a Latronica, sul litorale lucano. Piattaforma web per visionare gli immobili, con foto e dettagli, e riferimenti per contattare direttamente i proprietari, così da accordarsi direttamente con loro per l’acquisto. Niente mediazioni in sostanza, se non quella del sito web. Una procedura quindi diversa dalle case a 1 euro, progetto che ha avuto scarso successo proprio a causa di poca chiarezza su alcuni dettagli. A Latronica c’è inoltre il vantaggio della vicinanza del mare. Un dettaglio non da poco, anzi. Persino l’attenzione della Cnn è stata stimolata dal progetto…