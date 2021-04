Buone notizie per tutti coloro che desiderano acquistare una casa vicino al mare a soli 10 mila euro. In due regioni, infatti, è possibile farlo. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

La casa rappresenta da sempre il posto sicuro dove potersi rifugiare e staccare finalmente la spina dai vari impegni della vita quotidiana. A partire dai pavimenti, passando per il colore delle pareti, fino ad arrivare alle porte e ai mobili, sono davvero tante le cose a cui dover prestare attenzione. Oltre all’aspetto estetico, però, bisogna fare i conti anche con quello economico.

Non sempre, purtroppo, si ha a disposizione il denaro necessario per riuscire a soddisfare le proprie esigenze e per questo motivo si cerca di optare per delle soluzioni che siano in grado di non aggravare sulle proprie tasche. Proprio in questo ambito vi abbiamo parlato qualche tempo fa della decisione di alcuni comuni di proporre case a 1 euro da ristrutturare. Un’iniziativa che fa sicuramente gola a molti, così come la decisione di due comuni di offrire case a 10 mila euro, ma che in questo caso risultano già vivibili e vicino al mare.

Comprare case a 10 mila euro vicino al mare è possibile: i comuni che hanno avanzato la proposta

Ottime notizie per tutti coloro che desiderano acquistare una casa vicino al mare senza spendere cifre da capogiro. Alcuni comuni, infatti, hanno di recente deciso di offrire della abitazioni già vivibili, senza bisogno di ristrutturazione, ad un costo pari a 10 mila euro. In particolare, a lanciare tale iniziativa, sono due Comuni, ovvero Carrega Ligure e Latronico.

Carrega Ligure, in provincia di Alessandria, si presenta come un paesino di circa 90 abitanti, che si trova tra Liguria, Emilia-Romagna e Piemonte. Borgo un tempo abitato da agricoltori e pastori, grazie alla sua posizione geografica consente di raggiungere in poco tempo le vicine località di mare. Un’altra valida soluzione, inoltre, è rappresentata da Latronico, in provincia di Potenza, che è poco distante dalla splendida Maratea.

In entrambi i Comuni è possibile acquistare della case a soli 10 mila euro senza bisogno di ristrutturazioni. Se desiderate acquistare una casa, ad esempio per le vacanze, senza spendere cifre da capogiro, quindi, questa potrebbe essere l’occasione giusta.