Vero, molte volte ci troviamo di fronte a bollette che oggettivamente sembrano molto alte, ma anche noi possiamo fare qualcosa per evitarlo

Ogni volta che qualcuno dice di sapere come possiamo risparmiare in bolletta ci sembra una frase fatta. In effetti però riflettendoci, sono davvero delle nostre abitudini a farci pagare di più in bolletta, ma possiamo modificarle.

Un esempio è il dover ricaricare spesso il cellulare, ma se sapessimo quali app consumano di più e come spegnerle, potremmo effettuare la ricarica solo due volte al giorno. Ma vediamo quali altre abitudini svuotano il nostro conto quando potremmo evitarlo.

Tre mosse per evitare le bollette più alte

Prima di andare su abitudini a cui non pensiamo, attenzione anche a tutti gli elettrodomestici, ad esempio quante volte lasciamo il nostro pc in stand by, ed ecco che questa è una tendenza che nell’arco di un intero anno ci costa circa 300 euro. Un altro segreto per pagare meno è legato al frigorifero, ma più dettagliatamente, a dove posizionarlo in casa. Ma andiamo sulle differenze che farebbero le tre abitudini che non ci accorgiamo di avere.

Lavatrici e lavastoviglie sempre accese. Anche se non in uso, sono comunque attaccate alla corrente ma nella fascia oraria 19-08, paghiamo di meno. Per questo, se imparassimo ad usare questi elettrodomestici durante la sera/notte, così come il ferro da stiro o altri, a fine anno ci ritroveremmo un gran risparmio.

Elettrodomestici in stand by. Non lasciamo solo il pc in “modalità di riposo”, non ci avete mai pensato? Quanto consumiamo in più all’anno se non spegnamo a dovere anche tv e vari dispositivi. Soltanto il tenere la lucina rossa accesa infatti, indica che il dispositivo sia acceso, meglio staccare la spina.

Un altro elemento, non ci avrete pensato, sono le lampadine. Oggi, esistono delle lampadine a risparmio energetico, ma quanti di noi ne hanno già comprate piuttosto che usare quelle che già avevamo installato? Intanto insieme agli altri due segreti, anche questo ci fa risparmiare.