Aumentano i prezzi di tantissime materie prime, ma il rialzo del prezzo del rame è ormai ai massimi, come guadagnarci

C’è sicuramente il blocco del canale di Suez a provocare l’aumento di tantissime materie prime ed a cambiare l’economia mondiale. Tra esse, c’è ovviamente anche il rame: ma questa è del tutto una cattiva notizia? In realtà, è da ricordare che già da diversi mesi su alcuni beni e materie prime, c’è stato un innalzamento dei prezzi, come per frumento, soia, riso.

A proposito, un elemento che vede da tempo rialzi shock è il carburante, ma qui è possibile ricevere un rimborso. A raggiungere prezzi osceni, per i loro trand quotidiani, intanto, sono stati cobalto, nichel e rame, il materiale di cui ci interesseremo ora.

Il rialzo del rame: come guadagnare con poco

Dal primo blocco storico del canale di Suez, si sono avuti diversi movimenti speculativi, sui prezzi di diverse materie. Da dire però che l’aumento del rame è impazzito da novembre 2020 a febbraio del 2021, alzandosi fino al 130%. A proposito proprio di materie prime, ecco perché investirvi con i commodoties trading. Ma cosa c’entra il rialzo della materia, con i nostri guadagni?

Innanzitutto, è calcolato che nei prossimi cinque anni, il costo di questo materiale sarà ancora salito e potrebbe tra dieci, diventare ancora più alto. La colpa è anche dei costi estrattivi, ma non solo: presto, grazie alla protezione dell’ambiente, inizieranno a scarseggiare anche i siti estrattivi, per cui si avrà un aumento certo nel periodo prossimo.

Per questo con qualche movimento, riusciremo a guadagnarci qualcosina. Investire su un contratto future, acquistare i titoli delle multinazionali dell’estrazione, ed ancora altre opportunità. Anglo American PLC, insieme a KGHM Polska Miedz S.A. offrono i fondamentali migliori per puntare sulla speculazione. Invece, Freeport MC, Southern Copper e First Quantum Minerals, puntano sull’estrazione del rame come core business. Global X Copper Miners ETF invece, potrebbe essere la compagnia migliore di riferimento, per i miners del rame.