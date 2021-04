Ecco chi potrà effettuare la richiesta per il rimborso del carburante e quali sono le date entro quali presentarla

Il software per presentare la dichiarazione per il rimborso del carburante, cambia, rinnovandosi. La scadenza per richiedere l’agevolazione è il 30 aprile 2021, mentre il 30 marzo scorso, a diramare le istruzioni, è stata la stessa Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Dal portale, sarà possibile compilare la nuova dichiarazione per il primo trimestre del 2021. Il rimborso del carburante previsto, sarà pari a 214,18 per mille litri di prodotto, relazionato ai consumi partiti tra 1° gennaio ed il 31 marzo 2021. Ma ci sono anche altri modi per risparmiare sul carburante, senza dover attendere i rimborsi.

Rimborso del carburante: a chi è riservato

Lo speciale rimborso, sarà conseguito dalle attività che effettuano: trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e con le apposite tipologie di guidatore; trasporto di persone, con quattro diversi soggetti; ed anche trasporto di persone portate a termine da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Certo, in un periodo come questo, servirebbero a tutti dei tagli sul carburante. I continui innalzamenti di prezzo su benzina e diesel iniziano a far arrabbiare le associazioni dei consumatori. Per poter richiedere l’indennità, entro il 30 aprile 2021, dovrà presentare le dichiarazioni sull’uso del gasolio per autotrazione agli Uffici delle Dogane da ritrovare, a seconda del territorio di competenza.

Da non dimenticare, per chi volesse presentare la domanda, di specificare la modalità di fruizione, che può essere, restituzione in denaro, 214,18 per mille litri di prodotto; o compensazione. Per quanto riguarda la richiesta, se si volesse utilizzare il Modello F24, il codice tributo da usare è 6740. Qualora si scegliesse l’accredito su un diverso Stato facente parte dell’Unione Monetaria Europea, allora indicheremo Bic ed Iban.