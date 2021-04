Possono anche solo bastare tre euro per lasciare a bocca aperta e per fare un semplicissimo regalo. Ma ecco tutti i dettagli.

Molto spesso quando si deve fare un regalo si è alle prese con dubbi, domande e consigli. Si ha comunque come obiettivo quello di soddisfare la persona a cui si vuole fare un dono, ma anche quello di essere intelligenti fantasiosi e originali senza esagerare e strafare.

Mentre non si può non ricordare che occorre sempre fare attenzione alle truffe che spopolano sul mondo del web, va detto che anche un mazzo di fiori può essere senza alcun dubbio un regalo gradito e piacevole. Ma ecco come si può stupire e lasciare a bocca spendendo solo e soltanto tre euro. Giusto entrare nel dettaglio e nello specifico di questa scoperta così importante.

Bastano solo tre euro: ecco come fare il regalo perfetto

Grande importanza assume quando si regalano i fiori va data ai colori di questi ultimi, soprattutto delle rose. Per esempio, regalare una rosa arancio significa riconoscere il fascino e la bellezza di una persona. La rosa bianca è simbolo di purezza, mentre quella gialla è sinonimo di gelosia. Infine si può dire che le rose rosa vanno sempre bene, in quanto simboleggiano amicizia. Insomma, molto dipende dalla persona a cui si vuole fare il regalo.

Attenzione va fatta, sempre facendo un esempio, alla bellezza capricciosa, che è rappresentata dalla rosa muschiata. Può essere interessante invece quella blu, che vuol dire saggezza e mistero. Insomma, conoscere tutte queste cose non può non essere un motivo di successo e un fare sicuramente colpo su chi riceverà il regalo. magari il giorno di San Valentino.

E attenzione anche alla possibilità di ottenere la rosa multicolore. Per ottenerla infatti bastano semplicemente una rosa bianca a gambo lungo da 2-3 euro o che si può anche raccogliere in un giardino. Occorrono poi quattro bicchierini bassi riempiti d’acqua, quattro cucchiaini di zucchero e quattro boccette di colorante alimentare o quattro tubi di tempera per disegnare. In una notte, dopo aver messo del colore e dello zucchero, ogni petalo si colorerà di tutte e quattro le tinte. E il dono sarà davvero speciale.