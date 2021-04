I casinò online sono davvero tanti. Ma come si può scegliere il migliore? Giusto entrare nel dettaglio e nello specifico.

I casinò online sono un qualcosa che è cresciuto davvero tantissimo negli ultimi anni. Questo ha portato conseguentemente a una crescita vistosa ed evidente dell’offerta in questo campo e in questo settore. Il mondo ludico e virtuale è uno dei più floridi e dei più variegati, anche a causa della pandemia, che continua a tenere in casa molte persone.

Ed ecco che la domanda non può che essere solo e soltanto una: ma com’è possibile scegliere il miglior casinò e non cadere in alcune trappole e tranelli? Giusto entrare nel dettaglio e nello specifico per provare a spiegare alcuni aspetti, che si possono anche rivelare delicati e complicati.

Gioco online, ecco come si può fare la scelta giusta

Insomma, non si può non dire che la truffa in questo ambito può davvero essere dietro l’angolo. Ed ecco che ci sono dei requisiti di cui bisogna sempre e comunque tenere conto quando si approccia al mondo del gaming. Il principale è quello di scegliere solo casinò certificati ADM e AAMS. Infatti sono queste ad accertare la serietà e l’affidabilità di un sito. Ovviamente questa di basa sulla presenza di tutte le licenze e i requisiti per poter esercitare l’attività. La certificazione viene riportata nella maggior parte dei casi nel footer del sito, quindi in basso, oppure in una apposita pagina.

Poi occorre sempre tenere conto le possibilità di vincita, basandosi sul decreto Balduzzi. Questo infatti prevede che “La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato“. Un aspetto importante potrebbe poi essere il made in Italy, visto che la maggior parte dei siti italiani ha una licenza europea. Una strategia potrebbe essere anche darsi un tetto di spesa e cercare le offerte migliori, come bonus d’ingresso o legati a una singola giocata. Insomma, dettagli davvero importanti.