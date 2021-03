“Mettiamoci in gioco”. Nasce la campagna contro i rischi del gioco di azzardo, al fine di sensibilizzare e limitare il gioco su tutti i territori nazionali.



Un grido di incoraggiamento, portato avanti da molte associazioni che si battono per una maggiore consapevolezza su un tema così delicato. Nasce “Mettiamoci in gioco, contro i rischi del gioco d’azzardo“, un’iniziativa per aiutare tutti coloro che, soffrono di ludopatia e non riescono a venirne fuori, soprattutto in un periodo così particolare.

Infatti, In quest’anno in cui l’Italia è stata chiusa è bloccata a seguito della pandemia mondiale, abbiamo tenuto il fenomeno sotto controllo. Da quest’indagine è emerso qualcosa di molto chiaro: riducendo l’offerta di gioco sui territori (chiudendo tutte le strutture adibite al gioco e alle scommesse), solo una parte si sposta sul gioco online.

Ne emerge che si ottiene una riduzione complessiva del fenomeno, con la conseguente diminuzione dei casi di gioco esagerato e dipendenza.

La pandemia ha favorito un’astinenza forzata e non voluta dal gioco d’azzardo. Moltissimi Giocatori, anche solo gli occasionali, hanno avuto un’opportunità per affrontare la propria condizione di dipendenza o di gioco problematico. Essere obbligati a non giocare, apre la possibilità a riappropriarsi della propria “vita comune”, della normalità, dei rapporti familiari. Nel 2020 a seguito dell’epidemia da Covid-19, i giocatori hanno avuto meno possibilità di giocare. Questo fenomeno, ha reso possibile il crollo del mercato del gioco, che passa dai 110 miliardi di euro del 2020 a 80 miliardi e 135 milioni di euro, un anno dopo.

Questi dati dimostrano un calo del 47,1% del fatturato, e ne segue che il gioco online, non ha sostituito quello fisico, ma è cresciuto solo del 12,5%.

Soprattutto in questo periodo così particolare, come hanno reagito i giocatori davanti alle chiusure imposte dei casinó?

Uno studio condotto dall’associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze, (analizzando i dati del lockdown dell’anno precedente), hanno evidenziato il grande impatto sulla totale mancanza delle macchine da gioco.

Dopo aver analizzato i comportamenti Ed i desideri dei pazienti durante il lockdown, sono stati messi a confronto i sintomi del disturbo da gioco all’inizio dell’emergenza sanitaria e dopo.

Su un campione di 315 casi,la maggior parte dei giocatori ha ottenuto un importante miglioramento della qualità della vita e delle proprie relazioni familiari (registrando un minor numero di comportamenti e sintomi di gioco d’azzardo problematico, ed una più bassa percezione del desiderio di giocare).

Nessuno dei casi in esame, ha manifestato il desiderio o la voglia di passare al gioco d’azzardo online. Questo dimostra che il lockdown ha dato una grande svolta contro la lotta per il gioco d’azzardo.