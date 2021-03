In questo articolo vogliamo lasciarvi qualche indicazione su questo gioco che sta facendo impazzire proprio tutti!

Il 10eLotto è un gioco con il quale puoi giocare da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90. E’ possibile partecipare con un minimo di 1€ ad un massimo di 200€, con incrementi di 0,50€, per ciascuna delle tre modalità d’estrazione.

Ad ogni estrazione, tra i numeri estratti, verranno “lanciati” due NUMERI ORO. Aggiungendo l’opzione «NUMERO ORO» alla giocata, se il NUMERO ORO estratto è tra i numeri giocati, si accede a premi più ricchi del 10eLOTTO base. Aggiungendo l’opzione «DOPPIO ORO», se tra i numeri giocati sono presenti entrambi i NUMERI ORO estratti, si accede a premi ancora più ricchi del 10eLOTTO base. Selezionando il NUMERO ORO il costo della giocata raddoppia. Selezionando il DOPPIO ORO il costo della giocata triplica.

Esistono tre tipologie di estrazione:

Estrazione immediata: si confrontano i numeri giocati con i 20 estratti assegnati dal sistema attraverso lo scontrino

Estrazione del lotto: Si confrontano i numeri giocati con i 20 numeri delle prime due colonne del Notiziario delle Estrazioni del Lotto iniziando dalla Ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico

Estrazione ogni 5 minuti: Consiste nel confrontare numeri estratti nel corso di apposite estrazioni comuni a tutti i giocatori effettuate ad intervalli di 5 minuti l’una dall’altra, tutti i giorni dalle ore 00.00 fino alle ore 24.00.

Dove si registrano le vincite più ricche?

Sicuramente questa vincita ha reso felicissimo l’uomo brianzolo. Ma attenzione perché non è stata la più remunerativa in questo periodo! In Italia, La vincita la più alta realizzata con il Lotto nell’ultimo concorso (grazie ad una quaterna da 50.596 euro centrata, si è registrata a Potenza.

Secondo gradino del podio per i 37.350 euro vinti a Marcianise (Caserta), terzo posto per i 23.750 euro realizzati a Bologna. In virtù dei due premi assegnati a Napoli, entrambi da 22.500 euro, ed un’altra vincita finita ad Avellino da 15.250 euro, che fanno della Campania, con quattro vincite in top ten, la regione più fortunata del concorso del 20 marzo.“