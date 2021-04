Aidan Turner è senza alcun dubbio uno degli attori del momento. Ma quanto guadagna? Giusto analizzare questo e altri dettagli.

Leonardo è senza alcun dubbio la serie tv del momento. La fiction, che va in onda ogni martedì su Rai Uno, sta attirando l’attenzione e la curiosità di molti telespettatori per storia, trama e anche protagonisti. Tra questi, al di là di Matilda De Angelis, star anche all’ultimo Festival di Sanremo, spicca anche Aidan Turner.

Il 37enne è da tempo un volto noto per i suoi ruoli nel film Lo Hobbit o nella serie televisiva Poldark. Ma ecco che le domande e le curiosità su di lui sono davvero tantissime. Giusto dunque entrare nel dettaglio e nello specifico di tutto questo. Certi aspetti non possono certo non essere raccontati.

Aidan Turner: chi è, altezza, carriera

Nome e cognome: Aidan Turner

Altezza: 183 cm

Peso: circa 70 kg

Data di nascita: 19 giugno 1983

Luogo di nascita: Clondalkin

Nato in Irlanda, precisamente nella contea di South Dublin e nella provincia di Leinster, si è avvicinato, in un certo senso, al mondo del cinema dai tempi del college, visto che ha lavorato come addetto in una sala. Dopo il diploma ha però anche aiutato suo padre nel suo lavoro di elettricista. La svolta per lui è arrivata nel 2001, quando si è trasferito a Dublino per frequentare dei corsi di recitazione, ma lavorando allo stesso tempo come barista. Il suo debutto è arrivato a 21 anni, calcando le scene teatrali.

Nel 2007 è arrivato il suo esordio nelle serie tv, con un ruolo in I Tudors. A questo è seguito il suo primo ruolo cinematografico. Si è trattato di un thriller psicologico irlandese, intitolato Alarm. Negli anni successivi Turner ha recitato nel cast principale delle ultime due stagioni del popolare medical drama irlandese The Clinic e in alcune produzioni della BBC, tra cui spicca la miniserie Disperatamente romantici.

Il resto è storia recente e del suo successo in Italia, arrivato grazie al vampiro John Mitchell, protagonista delle prime tre stagioni della serie Being Human. Tra gli ultimi suoi lavori possono essere ricordati Il segreto, L’uomo che uccise Hitler, Love is Blind, Hattie, Dieci piccoli indiani e appunto Leonardo.

Aidan Turner vita privata, i suoi flirt

Le sue più grandi passioni, escluse ovviamente la recitazione, sono la pittura e la danza latino-americana. Per quel che riguarda la sua vita privata e sentimentale, Turner, dal 2009 al 2011, ha avuto una love story con la sua collega Lenora Crichlow. Poi dal 2012 al 2015 è stato impegnato con Sarah Greene. Infine nel 2018 si è fidanzato e sentimentalmente legato con Caitlin Fitzgerald.

Aidan Turner quanto guadagna: il suo patrimonio

Ed ecco che, come accaduto anche per i protagonisti de L’isola dei famosi, c’è grande curiosità sul compenso percepito dal protagonista di Leonardo. Ed ecco che, stando e basandosi sulla lista compilata da People With Money nella giornata di lunedì 5 aprile, l’irlandese è l’attore più pagato del mondo. Ma quali sono i suoi guadagni? Le cifre sono davvero di quelle importanti: 46 milioni di dollari tra marzo 2020 e marzo 2021. A colpire è senza alcun dubbio anche il vantaggio di quasi 20 milioni di dollari sul suo concorrente più vicino. Numeri che non possono non attirare l’attenzione.