Alessio Boni attore cinematografico e teatrale non è molto avvezzo alle telecamere fuori dal set. Conosciamolo meglio cercando di capire anche quali sono i suoi guadagni

Un attore di grande fama, ma poco appariscente fuori dai contesti lavorativi. Alessio Boni preferisce far parlare di sé per le sue doti artistiche piuttosto che per i rumors inerenti la sua vita privata. La sua dedizione e la sua abnegazione lo hanno portato ad avere una lunga carriera ricca di soddisfazioni e successi. Cerchiamo di cogliere qualche particolare in più sul suo percorso, ponendo l’attenzione anche sui suoi guadagni.

Alessio Boni: chi è, età, altezza, carriera, film

Nome: Alessio Boni

Altezza: 179 cm

Peso: 77 kg

Data di nascita: 4 luglio 1966

Luogo di nascita: Sarnico (Bergamo)

Nato a Sarnico in provincia di Bergamo il 4 luglio del 1966 sotto il segno del Cancro, è alto 177 cm per un peso di 77 kg. La sua famiglia ha origini umili, visto che la madre era una casalinga mentre il padre era piastrellista. In età adolescenziale Alessio lo aiuta per un breve periodo.

In seguito prova la carriera in Polizia dove presta servizio per un anno e mezzo a Milano. Un periodo duro in cui impara tanto e capisce che non era quella la sua strada. Quindi, si trasferisce negli Stati Uniti dove si reinventa baby sitter, cameriere e pizzaiolo.

Al suo rientro in Italia debutta nel mondo del mondo del cinema nel film Il lago diretto di Ezio Pascucci. Un esordio che gli apre le porte ad altre produzioni come Gioco Perverso e soprattutto la fiction campione di ascolti Incantesimo nel 1998, che di fatto lo consacra come attore di fama nazionale.

Nel mentre consegue il diploma presso l’Accademia di Arte Drammatica di Roma e segue un corso di recitazione a Los Angeles. In seguito recita in altri film e serie tv di grande successo come: La meglio gioventù, Cime tempestose, Guerra e Pace, Maldamore, Tutti pazzi per amore e La compagnia del Cigno. Tra le sue interpretazioni di prestigio c’è anche quella con Angelina Jolie e Johnny Depp in The Tourist.

Alessio Boni, vita privata: figlio, fidanzata

Sulla vita privata di Boni non si conoscono molte informazioni. Trattandosi di un personaggio piuttosto riservato non è solito apparire al di fuori dei contesti lavorativi. Attualmente è fidanzato con Nina Verdelli una giornalista di moda molto più giovane di lui. Nel marzo del 2020 hanno dato alla luce il piccolo Lorenzo con cui hanno sfilato sul red carpet del Festival di Venezia.

Quando riesce a staccare dai suoi impegni torna nella sua dimora situata tra le colline della Valdichiana in Toscana. Un luogo dove riesce a trovare la serenità e a fare dei lavoretti semplici come tagliare l’erba, la legna e soprattutto rilassarsi a guardare l’orizzonte.

Alessio Boni: quanto guadagna e patrimonio

Quando è entrato in Polizia ha guadagnato 12 milioni delle vecchie lire in poco più di un anno. Per il resto non si conoscono ulteriori particolari circa il suo patrimonio e i suoi guadagni. Da un’indiscrezione del settimanale Tivù del 2007 sembra che Alessio Boni per recitare in una mini-serie chieda 150mila euro a puntata.

Considerando che negli anni la sua popolarità e la sua esperienza sono aumentate, non è da escludere che le sue pretese possano essere aumentate. Di questo aspetto però non c’è alcun riscontro certo.

Alessio Boni: Instagram

Il suo profilo Instagram @alessioboni66 è incentrato per lo più sul lavoro. È decisamente raro scorgere immagini della sua famiglia e della sua quotidianità. Nonostante ciò è molto seguito e attivo basti pensare che vanta 83mila followers a fronte di 279 post pubblicati.