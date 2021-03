Elisa Isoardi è grande protagonista dell’Isola dei famosi. Ma ecco quanto guadagna la nota conduttrice, ora diventata naufraga

L’Isola dei famosi sta ormai entrando nel vivo, come dimostrato dalla puntata andata in onda ieri. Tra i grandi protagonisti del programma targato Mediaset e condotto da Ilary Blasi, che illumina e conquista tutti con i suoi abiti, non può non essere citata Elisa Isoardi, nota conduttrice e ora versione naufraga.

La donna, che molto spesso è balzata agli onori delle cronache anche per la sua vita privata e sentimentale, si sta mettendo in mostra per il suo carattere e per la sua personalità. Ma su di lei ci sta davvero tanto da dire e da raccontato. E non tutto è legato a questo reality show di cui è concorrente. Giusto quindi, mai come in questo caso, entrare nel dettaglio e nello specifico.

Elisa Isoardi chi è, luogo e data di nascita, altezza, peso e carriera

Nome e cognome: Elisa Isoardi Altezza: 175 Peso: 64



Data di nascita: 27 dicembre 1982

Luogo di nascita: Monterosso Grana (Cuneo)

Nata sotto il segno del Capricorno, la sua carriera prende il via una volta terminate le scuole superiori. Infatti decide di trasferirsi a Roma per studiare recitazione. Pur debuttando in teatro, in realtà muove i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella e facendo vari shooting fotografici. Nel 2000 partecipa a Miss Italia, ottenendo la fascia Miss Cinema. Ed è da qui che prende lo slancio decisivo.

Infatti cinque anni dopo sbarca in Rai e inizia a condurre diversi programmi, tra cui il Festival di Castrocaro ed Effetto Sabato. La vera consacrazione arriva però nel 2009, quando sostituisce Antonella Clerici alla guida de La Prova del cuoco. Il resto è storia recente, con la conduzione di Uno Mattina e la sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Elisa Isoardi vita privata, ex fidanzati e fratello

Come detto, la Isoardi ha fatto parlare molto per la sua vita privata e sentimentale. Chiacchieratissima la sua love story con il leader della Lega Matteo Salvini, terminata però da tanto tempo e non senza qualche strascico polemico. Rimanendo in ambito privato, la conduttrice ha molto spesso parlato del rapporto con suo fratello, con cui ha avuto qualche problema, che ora però pare superato.

“Ci stiamo riavvicinando. Lui mi dà molti consigli e mi ha promesso che mi guarderà all’Isola“, queste le parole dette dalla bella Elisa in svariate interviste rilasciate prima della sua partenza per il programma targato Mediaset.

Elisa Isoardi quanto guadagna, il cachet per l’Isola dei famosi

A far parlare, quando si parla di personaggi del mondo dello spettacolo, non possono non essere compensi e guadagni. Ed ecco che la domanda non può che essere solo e soltanto una: quanto guadagnerà la presentatrice per la sua partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi? Secondo quanto riportato e rivelato da Gossip e Tv, la conduttrice sarebbe la naufraga con il cachet maggiore, visto che percepirebbe la somma di 15 mila euro a settimana. Insomma, numeri davvero da capogiro e che potrebbero esser destinati a far discutere e non poco.

Appena sotto la somma di Elisa Isoardi ci dovrebbero essere Daniela Martani e Ferdinando Guglielmotti, che guadagnerebbero 12 mila euro a settimana. Dunque dovrebbe essere questo il podio di questa edizione. Con la conduttrice che dominerebbe la scena, come forse era lecito attendersi. Ora non resta che attendere come andrà il programma e quale sarà il suo percorso.