Bella l’iniziativa regionale, per aiutare gli studenti con un bonus, in realtà borsa di studio, per aumentare la propria cultura

Lo Stato si sta dando molto da fare per aiutare i giovani e gli studenti. Se da un lato c’è in ballo qualcosa di molto interessante, con il bonus fino a 3.900 euro per gli studenti di lingue, ecco apparire ancora un altro bando, #IOSTUDIO, per gli studenti della Regione Campania nell’anno scolastico 20/21.

Il sostegno, per gli studenti delle scuole secondarie di II grado, provenienti da famiglie meno abbienti e quindi con reddito basso. Premiati quelli che sono in cerca di cultura, soprattutto ora che le lezioni in presenza sono praticamente quasi pari a zero. Arrivano così ben 30.000 euro da dividere per borse di studio da 250 euro l’una, in aiuto dei più giovani.

A quali studenti sono rivolti i bonus

Innanzitutto, c’è un numero di borse di studio stabilito: 30.242, ed ognuna è dei 250 euro. Liquidi che serviranno esclusivamente per acquistare libri, prodotti, beni e servizi che possano dare maggiori opportunità di ricevere informazioni per la cultura personale e di formazione. Requisiti per partecipare: Isee inferiore ai 15.748,48 euro, richiestra tramite piattaforma della Regione, presentazione spedita da uno dei due genitori oppure da chi ha patria potestà dello studente, se minorenne.

Per effettuare la domanda va da sé che bisogna prima registrarsi sulla piattaforma, poi quando inoltreremo la domanda, ci saranno chiesti dei dati, quindi munirsi di documento d’identità e codice fiscale del richiedente più gli stessi documenti del beneficiario (lo studente), mentre in caso di richiedente che eserciti patria potestà, opportuno munirsi anche del Decreto di nomina del Tribunale. Ultima cosa di cui munirsi prima di iniziare a compilare la domanda, sono indirizzo e codice meccanografico dell’Istituto Scolastico frequentato.

Comunque, se non doveste essere studenti campani, tranquilli, ci sono bonus cultura per tanti diciottenni. La domanda invece, per la Campania, sarà presentabile dall’8 aprile 2021, ore 10,00 e fino alle ore 22.00 di venerdì 23 aprile 2021. In totale quindi i richiedenti, avranno più di due settimane effettive: ben 16 giorni per totalizzare la domanda.