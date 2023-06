Un ristorante “impossibile” apre in una regione italiana: com volare

La passione per i ristoranti per quel che riguarda gli italiani è ormai nota a tutti. Negli ultimi anni poi, il web ha fatto tutto il resto.

Un sogno ad occhi aperti? Un piacere per il palato? Come dovrebbe essere, cosa dovrebbe provocare in un certo senso il ristorante dei sogni? Gli ultimi anni hanno di certo visto una sorta di invasione di notizie in merito, recensioni, riflessioni e quant’altro. Un popolo di esperti buongustai si potrebbe quasi dire.

La verità è che molto spesso gli italiani cercano qualcosa che sia davvero particolare, il tutto per svariati motivi. Il piacere del gusto, certo, ma anche della stessa esperienza. In questo senso, nel nostro paese, precisamente a Bari, ha aperto i battenti un ristorante davvero molto particolare.

Qualcosa di più unico che raro, un evento insomma più che un semplice ristorante, se cosi possiamo affermare. Si tratta della tappa per l’appunto barese del “Dinner in the Sky Italy”, dal 21 al 25 giugno nel capoluogo pugliese. La descrizione dell’evento, dice davvero tutto: “Vivi l’ebbrezza di una cena gourmet sospesa a 50 metri di altezza con una vista impareggiabile su Bari. Preparati a rimanere affascinato da maestri della cucina, i quali prepareranno piatti squisiti sotto i tuoi occhi, avvolti da uno scenario unico e indimenticabile”.

Un ristorante “impossibile” apre in una regione italiana: la classifica dei migliori

Riportiamo di seguito la classifica aggiornata di 50 Top Italy dei migliori ristoranti per l’anno 2023:

1 Zia Restaurant – Roma, Lazio

2 daGorini – San Piero in Bagno (FC), Emilia-Romagna

3 Marotta Ristorante – Squille (CE), Campania

4 Dina – Gussago (BS), Lombardia

5 Condividere – Torino, Piemonte

6 L’Argine a Vencò – Dolegna del Collio (GO), Friuli-Venezia Giulia

7 Ristorante Villa Maiella – Guardiagrele (CH), Abruzzo

8 Antica Osteria Nonna Rosa – Vico Equense (NA), Campania

9 Gambero Rosso – Marina di Gioiosa Ionica (RC), Calabria

10 Colline Ciociare – Acuto (FR), Lazio

11 Abocar Due Cucine – Rimini, Emilia-Romagna

12 Re Santi e Leoni – Nola (NA), Campania

13 Oasis Sapori Antichi – Vallesaccarda (AV), Campania

14 Dalla Gioconda – Gabicce Monte (PU), Marche

15 L’Asinello – Castelnuovo Berardenga (SI), Toscana

16 Il Povero Diavolo – Poggio Torriana (RN), Emilia-Romagna

17 al Metrò – San Salvo Marina (CH), Abruzzo

18 Trattoria Al Cacciatore – La Subida – Cormons (GO), Friuli-Venezia Giulia

19 Casa Rapisarda – Numana (AN), Marche

20 Casa Sgarra – Trani (BT), Puglia

21 Modì – Torregrotta (ME), Sicilia

22 Hostaria Ducale – Genova, Liguria

23 Acqua Pazza – Ponza (LT), Lazio

24 Ristorante Giglio – Lucca, Toscana

25 L’Acciuga – Perugia, Umbria

26 Antica Corte Pallavicina – Polesine Parmense (PR), Emilia-Romagna

27 Quintessenza Ristorante – Trani (BT), Puglia

28 L’Alchimia – Milano, Lombardia

29 Octavin – Arezzo, Toscana

30 Essenza – Terracina (LT), Lazio

31 Cannavacciuolo Bistrot Torino – Torino, Piemonte

32 Gagini Restaurant – Palermo, Sicilia

33 Mater1apr1ma – Pontinia (LT), Lazio

34 Atelier Restaurant – Domodossola (VB), Piemonte

35 La Favellina – Malo (VI), Veneto

36 Somu – Baja Sardinia (SS), Sardegna

37 Lazzaro 1915 – Pontelongo (PD), Veneto

38 æde – Roma, Lazio

39 Luigi Lepore – Lamezia Terme (CZ), Calabria

40 La Bandiera – Civitella Casanova (PE), Abruzzo

41 L’Arcade – Porto San Giorgio (FM), Marche

42 Il Marin – Genova, Liguria

43 Contaminazioni Restaurant – Somma Vesuviana (NA), Campania

44 Fradis Minoris – Pula (CA), Sardegna

45 Gianni D’Amato – Miranda – Tellaro (SP), Liguria

46 Coria – Caltagirone (CT), Sicilia

47 Gardenia – Caluso (TO), Piemonte

48 SanBrite – Cortina d’Ampezzo (BL), Veneto

49 Zum Löwen – Tesimo (BZ), Trentino-Alto Adige

50 Locanda Mammì – Agnone (IS), Molise

Non resta altro da fare che seguire le preziose indicazioni, insomma.