Straordinario farmaco contro il colesterolo, dimezza i valori: ora, è anche rimborsabile

L’AIFA ha provato la rimborsabilità di uno straordinario farmaco contro il colesterolo, in grado di dimezzare i valori con due dosi l’anno.

La medicina fa passi da gigante. Spesso, alcune patologie che sono potenzialmente mortali o causa di malattie gravi diventano semplici da gestire, grazie a medicinali super efficaci.

È questo il caso del colesterolo “cattivo”: una delle principali cause di arteriosclerosi. Ma, per fortuna, è ora disponibile un farmaco che permette di abbattere i livelli di colesterolo cattivo, ovvero quello a bassa densità.

Inoltre, di recente, l’AIFA ha approvato la rimborsabilità del medicinale in questione. In questo modo, i contribuenti, che hanno la necessità di assumere il farmaco, potranno beneficiare di un importante vantaggio economico.

Straordinario farmaco contro il colesterolo

Il medicinale che consente ai pazienti che hanno elevati valori di colesterolo a bassa densità, di dimezzare i livelli di LDL-C, è l’Inclisiran. Si tratta di un farmaco estremamente innovativo, che permette di contrastare in maniera efficace l’ipercolesterolemia primaria o la displasia mista.

Per poter acquistare il farmaco in questione occorre essere muniti della prescrizione di uno specialista. Il medicinale deve essere somministrato da un operatore sanitario che esegue due iniezioni all’anno, per via sottocutanea.

In base a quanto previsto dal piano di cura, le due dosi annuali vengono somministrate a distanza di 3 mesi l’una dall’altra. Dopo, sarà necessario attendere che trascorrano 6 mesi.

Come funziona l’Inclisiran?

L’Inclisiran è un farmaco che ha la capacità di interferire con l’RNA messaggero, riducendo i livelli di colesterolo, fino a dimezzarne i valori inziali. Il medicinale incide soprattutto sui livelli di colesterolo “cattivo” nel sangue.

Ci stiamo riferendo, dunque, ad un farmaco che colpisce principalmente il cd colesterolo a bassa densità che è conosciuto, in ambito medico, per essere la causa principale di una malattia cardiovascolare molto pericolosa: l’arteriosclerosi.

La patologia in questione appartiene alle malattie vascolari ed è una delle più diffuse al mondo. Essa, infatti, è in grado di provocare eventi coronarici e cerebrovascolari acuti. È questo il caso di infarti e ictus celebrale.

A chiarire gli effetti benefici dello straordinario farmaco contro il colesterolo ci pensa il presidente dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), Furio Colivicchi, che ha spiegato le caratteristiche dell’Inclisiran:

“Si tratta di un’innovazione terapeutica che riteniamo abbia il potenziale per superare le attuali sfide all’aderenza e persistenza alla terapia, in quanto il nuovo farmaco comporta anche un vantaggio in termini di posologia rispetto ai farmaci già disponibili, grazie alla somministrazione sottocutanea su base semestrale”

Anche Emanuele Folco, esponente della Fondazione Italiana per il Cuore è intervenuto esprimendo la sua opinione sul farmaco:

“Sappiamo che le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nel mondo e provocano più decessi di tutti i tumori messi insieme. Per fortuna, sappiamo anche che è possibile prevenire l’80% degli eventi cardiovascolari con un’adeguata azione di prevenzione, favorendo la consapevolezza dei reali fattori di rischio modificabili da tenere sotto controllo, e ottimizzando la presa in carico del paziente con percorsi che facilitino l’aderenza del paziente”.