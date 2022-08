Poste Italiane, mai più file estenuanti: come evitare di perdere tempo

Poste Italiane, come evitare lunghe file per accedere allo sportello? La soluzione è pratica e veloce, conosciamola nei dettagli.

Stiamo per mostrarvi tutti i modi per saltare la fila all’Ufficio Postale e risparmiare del tempo prezioso.

Basta perdere intere mattinate in fila alle Poste, è il momento di modernizzarsi e scoprire il trucco tecnologico per evitare noiose code interminabili. Perché passare ore davanti ad un Ufficio Postale per pagare una bolletta, spedire un pacco o inviare un telegramma? Questo rischio è alto soprattutto durante i primi giorni del mese quando i pensionati ritirano la pensione. Con le restrizioni per il Covid, poi, capita di dover attendere all’aperto negli Uffici più piccoli, sotto lo scoppio del sole oppure sotto la pioggia. Dire addio a tutto questo è possibile sfruttando lo smartphone e i servizi che Poste Italiane mette a disposizione dei clienti.

Poste Italiane, l’App salva fila

Tra i servizi di Poste Italiane citiamo la possibilità di prenotare da casa il proprio turno nell’Ufficio Postale più comodo. Basterà avere lo smartphone, un pc oppure un tablet con una connessione internet. La prenotazione del ticket è molto semplice e il cittadino potrà decidere liberamente il giorno, l’ora e il luogo dell’appuntamento. In questo modo sarà sufficiente recarsi in Poste una decina di minuti prima dell’orario stabilito per attendere poco tempo prima del proprio turno.

Per procedere con la prenotazione e, soprattutto, per scoprire se l’Ufficio Postale di proprio interesse offre questo servizio occorre scaricare l’APP PT da Play Store o dall’Apple Store. Dopo il primo avvio si potrà scegliere un luogo da impostare come predefinito per conoscere orari di apertura e chiusura ogni qualvolta si aprirà l’applicazione. Il servizio non propone unicamente la prenotazione del ticket ma anche altri servizi visualizzabili nel menù che si può aprire cliccando sui tre puntini in alto a destra.

Come procedere con la prenotazione

Ubicazione degli Uffici Postali, pacchi e spedizioni, SPID, bollette e pagamenti, bollo auto e moto, l’elenco dei servizi presenti nell’APP PT è molto lungo. A noi interessa la procedura di prenotazione del ticket in modo tale da saltare la fila e risparmiare tempo. In primo luogo occorre essere registrati al portale di Poste Italiane per entrare nell’app e selezionare la voce di proprio interesse – prenotazione ticket. In questo modo si potrà scegliere il servizio di cui usufruire, il giorno e l’orario.

Dopo la prenotazione, il biglietto si potrà visualizzare nella pagina principale dell’applicazione. Il ticket riporta tutte le informazioni utili per non dimenticare l’appuntamento. Sarà sempre a portata di un click sul proprio device e, di conseguenza, bisognerà fare attenzione a portare lo smartphone con sé nel giorno stabilito. Appena scatterà l’orario prenotato, sul display dell’Ufficio Postale si potrà leggere il proprio numero di biglietto. Non importa se si è appena arrivati o se ci sono numerose persone in coda. La prenotazione farà saltare ogni fila.

Alternative all’APP PT

In alternativa all’applicazione PT è possibile prenotare un appuntamento tramite l’APP BancoPosta. Sarà necessario inserire il codice PosteID per poter proseguire nella procedura e prenotare il ticket. Il sito di Poste Italiane è un’altra possibilità così come l’app di messaggistica WhatsApp. Basterà memorizzare il numero 3715003715 e iniziare una chat con l’operatore virtuale.