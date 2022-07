Alimenti senza scadenza, esistono davvero! Quali prodotti non vanno mai buttati

Chi pensa che tutti gli alimenti abbiano una scadenza sbaglia. Alcuni generi alimentari possono essere consumati sempre.

Una notizia che stupirà tanti consumatori, ci sono diversi alimenti che non hanno una scadenza e si possono consumare sempre.

Gli italiani prestano particolare attenzione ai prodotti che portano in tavola soprattutto da quando le allerte alimentari si susseguono numerose. Il Ministero della Salute quasi giornalmente avvisa i consumatori di ritiri dagli scaffali dei supermercati per la presenza di salmonella, ossido di etilene, escherichia coli e via dicendo. Mangiare un cibo contaminato significa mettere in pericolo la propria salute e quella dei familiari. Allo stesso modo, l’assunzione di alimenti scaduti può provocare vari problemi soprattutto a livello gastrointestinale. Ecco perché tutti i consumatori controllano la data di scadenza sia al supermercato che prima di cucinare un prodotto. Nello specifico si controllano le voci “Da consumarsi entro” e “Data di scadenza” che indicano il termine minimo di conservazione ossia la data entro la quale l’articolo mantiene inalterate le sue proprietà se conservato correttamente. Esistono, però, prodotti senza scadenza.

Gli alimenti senza scadenza da consumare sempre

Le etichette sui prodotti acquistati al supermercato sono imperative – da consumarsi entro – oppure più flessibili – da consumarsi preferibilmente entro – con riferimento ad articoli non soggetti a rapida deperibilità. Superando i termini indicati si mangerà un prodotto privo delle sue proprietà nutritive e organolettiche.

Esistono, poi, alimenti che si possono consumare sempre anche a distanza di milioni di anni. Gli archeologi, ad esempio, hanno trovato del sale nelle tombe dei faraoni ancora commestibile. Il sale – attenzione ad aggiungerlo nelle pietanze – ha una capacità idroscopica, elimina l’acqua dagli alimenti e impedisce il proliferare di muffe e batteri. Stesso discorso per lo zucchero, un secondo conservante naturale. Un altro alimento senza scadenza è il cioccolato. La giusta temperatura di conservazione è tra i 14 e i 18° e le proprietà benefiche sono indiscusse. previene ictus, diabete e infarti e ne bastano 20 grammi al giorno per prevenire patologie croniche.

La lista continua…

Batteri e muffe non attaccano il miele ma nonostante questo nel tempo la qualità iniziale del prodotto viene intaccata. L’invecchiamento, infatti, aumenta l’acidità e la perdita di sostanze volatili. Si conserva per anni e anni, invece, il tonno in scatola grazie alla sterilizzazione in autoclave. La conservazione aiuta, poi, il riso a mantenersi nel tempo. Nello specifico, questo prodotto viene conservato a temperature inferiori a 10° e in atmosfera protetta, senza ossigeno.

Concludiamo con un ultimo alimento senza scadenza, la salsa di soia. Il processo di fermentazione e l’aggiunta di sale sono responsabili della lunga vita di questo prodotto.