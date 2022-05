Mediaset, nuova ondata di assunzioni: l’opportunità da non perdere, come candidarsi

Buone notizie in arrivo per chi desidera lavorare in Mediaset, in quanto sono disponibili diverse e interessanti offerte di lavoro. Ecco come candidarsi.

Anche nel corso del 2022 Mediaset offre interessanti opportunità di lavoro, ma cosa bisogna fare per lavorare per questa grande azienda? Entriamo nei dettagli e vediamo assieme tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dall’alimentazione fino ad arrivare alle bollette delle utenze domestiche, sono molte le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. Proprio partendo da questo punto di vista, quindi, è facile intuire quanto il lavoro sia molto importante. Questo in quanto ci permette di ottenere il denaro di cui si necessita per poter fronteggiare le varie spese. Non sempre, però, le cose vanno come sperato.

Spesso, purtroppo, trovare un impiego risulta davvero molto complicato. Proprio in tale contesto, pertanto, interesserà sapere che giungono delle buone notizie, soprattutto per chi desidera lavorare in Mediaset. Diverse, infatti, sono le posizioni disponibili. Ma cosa bisogna fare per lavorare per questa grande azienda? Entriamo nei dettagli e vediamo assieme tutto quello che c’è da sapere in merito.

Mediaset, nuova ondata di assunzioni: come candidarsi, tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto come sia importante prestare attenzione ai lavori più ricercati in estate. Questo in quanto, grazie a questa professione, molto apprezzata dalle donne, è possibile guadagnare fino a 1.800 euro al mese. Sempre per quanto riguarda il mondo del lavoro, inoltre, interesserà sapere che giungono buone notizie, soprattutto per chi desidera lavorare in Mediaset. Diverse, infatti, sono le opportunità di lavoro in televisione, sia negli studi ma anche negli uffici.

Entrando nei dettagli bisogna sapere che nel corso dell’anno la nota azienda seleziona il personale interessato a lavorare presso le varie sedi del proprio gruppo. A differenza di quanto in molti possano pensare, sul sito di Mediaset, nella sezione Lavora con noi, l’azienda non pubblica le offerte attive.

Raccoglie però le candidature spontanee dei soggetti interessati. Quest’ultime vengono così valutate dai responsabili delle Risorse umane quando vengono aperte delle nuove posizioni. Se interessati, pertanto, non bisogna fare altro che inviare la propria autocandidatura sul sito di Mediaset.

A partire dagli assistenti di studio, passando per le redazioni giornalistiche, fino ad arrivare a coloro che prestano supporto alla produzione dei programmi, diverse sono le figure che operano all’interno dell’azienda. Oltre a persone con esperienza, l’azienda cerca anche giovani stagisti e tirocinanti.

Mediaset, attenzione: come partecipare ai casting

Nel caso in cui, invece, il vostro sogno sia quello di partecipare a una delle tante trasmissioni televisive, allora interesserà sapere che sono disponibili diversi casting, come quelli per modelli o figuranti. In questo caso per candidarsi è possibile inviare la propria candidatura attraverso l’apposito sito di Direzione Casting.

Molto noti programmi televisivi che vengono trasmessi su Canale 5, ricordiamo, sono prodotti dalla Fascino PGT. Si tratta di una società di produzione televisiva di proprietà della RTI e di Maria De Filippi. Per prendere parte ai provini di tali programmi, quindi, bisogna candidarsi attraverso il sito web di WittyTv.

Per partecipare a programmi di Paolo Bonolis, invece, bisogna candidarsi attraverso il sito di SDL 2005. Quest’ultima, ricordiamo, è una società di produzione televisiva specializzata nella gestione di casting e gestita da Sonia Bruganelli. In ogni caso per prendere parte ai vari programmi in qualità di pubblico o concorrenti, il consiglio è quello di dare un’occhiata ai siti web dedicati, in modo tale da poter ottenere maggior informazioni in merito.