Occhio ai lavori più ricercati in estate. Grazie a questa professione, molto apprezzata dalle donne, è possibile guadagnare fino a 1.800 euro al mese. Ecco di cosa si tratta.

Come recita l’articolo 1 della Costituzione italiana: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione“. Grazie al lavoro, d’altronde, possiamo ottenere i soldi di cui si necessita per poter pagare i vari beni e servizi di nostro interesse. Non sempre, però, le cose vanno come sperato.

Questo in quanto in alcuni casi trovare un impiego risulta essere una vera e propria odissea. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che giungono buone notizie per molte persone alla ricerca di un lavoro. Vi è, infatti, un profilo particolarmente richiesto durante la stagione estiva grazie al quale è possibile guadagnare fino a 1.800 euro al mese. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavoro, guadagnare fino a 1.800 euro al mese è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme, qualche tempo fa, quali sono i lavori poco pagati. Una forma di schiavitù nascosta nei guadagni, che porta in molti, purtroppo, ad accettare compensi molto bassi, a fronte di tante ore di duro lavoro. Abbiamo inoltre posto l’attenzione anche sulla disparità di retribuzione tra uomini e donne.

Ebbene, si tratta della figura del receptionist. Vero e proprio biglietto da visita di una struttura alberghiera, si tratta della persona che accoglie i clienti e con cui quest’ultimi si interfacciano nel corso del loro soggiorno. Si tratta in genere di un lavoro su turni, compresa molto spessa anche la notte.

Lavoro, quanto guadagna un receptionist

Ma quanto guadagna chi svolge questa professione? Ebbene, in media lo stipendio iniziale per chi intraprende questa professione è pari a 850 euro al mese. In seguito la retribuzione aumenta a 1.200 euro per chi lavora presso strutture a tre stelle. Un compenso che aumenta a 1.350 euro e 1.600 euro netti al mese per chi lavora rispettivamente in strutture a quattro o cinque stelle.

Per chi vanta tanti anni di esperienza nel settore, inoltre, la retribuzione può oscillare dai 1.600 euro ai 1.800 euro netti al mese. Una buona notizia, quindi, per tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro, in quanto proprio la professione di receptionist si rivela essere tra i profili più richiesti, soprattutto con l’arrivo della stagione estiva.