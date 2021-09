Moglie di Paolo Bonolis e attualmente opinionista del Grande Fratello Vip, ecco quanto guadagna Sonia Bruganelli.

Nota per essere la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli è riuscita a costruire nel corso degli anni una carriera ricca di soddisfazioni. Molto seguita sui social e attualmente opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, non stupisce che siano in molti a voler conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Sonia Bruganelli: chi è, altezza, carriera

Nome: Sonia Bruganelli

Altezza: 179 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 20 febbraio 1974

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 20 febbraio 1974, Sonia Bruganelli è alta 179 cm ed è del segno zodiacale dei Pesci. Ha iniziato a lavorare fin da giovane nel mondo della moda, vestendo i panni di modella nei fotoromanzi. Allo stesso tempo ha proseguito gli studi, conseguendo la laurea in scienze della comunicazione.

Si è quindi affermata nel mondo dell’imprenditoria della moda grazie alla creazione di alcune linee di abbigliamento, come la “Adele Virgy”. Ma non solo, nel 2005 ha fondato l’agenzia di scouting SDL. Dal 2016, inoltre, Sonia Bruganelli conduce il programma “I Libri di Sonia“, nel corso del quale intervista personaggi famosi e meno famosi che hanno pubblicato libri e saggi.

Un progetto che a partire da Natale 2020 arriva anche in tv. Su Tim Vision, infatti, porta il suo format “I libri di Sonia”, dove intervista scrittori famosi ed emergenti. Se tutto questo non bastasse, nel 2021 ricopre il ruolo di opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6, con al timone Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli: vita privata, marito, figli

Per quanto riguarda la vita privata, è noto che Sonia Bruganelli sia la moglie di Paolo Bonolis. I due si sono conosciuti nel 1997, per poi convolare a nozze nel 2002. Dalla loro storia d’amore sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele. La loro primogenita, Silvia, alla nascita ha avuto delle complicazioni cardiache e per questo è stata operata quasi subito.

A tal proposito la stessa Bruganelli, a Domenica Live, ha raccontato: “Io la vedevo così piccola con tutti quei tubicini e avevo paura persino a toccarla, ad allattarla. E poi mi sentivo in colpa per questo. Temevamo che non potesse camminare o muoversi. (…) Con Paolo ha un rapporto splendido, lei non ha filtri e dice sempre quello che pensa“.

Per quanto riguarda il rapporto con il marito Paolo Bonolis, inoltre, a Nuovo, qualche tempo fa ha dichiarato: “Di certo ho avuto maggiori opportunità professionali… Quando l’ho conosciuto facevo le telepromozioni per pagarmi l’università…“.

Sonia Bruganelli: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti particolarmente noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Sonia Bruganelli. Vista la sua carriera ricca di soddisfazioni, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A proposito di guadagni, ad esempio, interesserà sapere che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che Antonella Elia, opinionista della precedente edizione, percepisse ben 15 mila euro a puntata. È possibile quindi ipotizzare che anche la Bruganelli, per ricoprire lo stesso ruolo, percepisca un cachet simile.

Ma non solo, considerando anche i guadagni del marito Paolo Bonolis, si parla di cifre davvero stellari. In base a quanto riportato da Money, infatti, sembra che il marito guadagni ben 40 mila euro a puntata.

Ma non solo, sommando i compensi della coppia si arriverebbe a un patrimonio pari a ben 9 o 10 milioni di euro. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni e al patrimonio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

LEGGI ANCHE >>> Manuel Bortuzzo, quanto guadagna il nuotatore concorrente del GF Vip

Sonia Bruganelli: Instagram

Sonia Bruganelli è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso foto e video con i suoi tanti follower.